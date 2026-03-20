Cultura licita las obras de impermeabilización y aislamiento de la cubierta de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra

Fachada de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Bibliotecas, ha anunciado la apertura del plazo de licitación para la ejecución del proyecto de reforma de la impermeabilización y el aislamiento de la cubierta de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, una "acuciante necesidad para solucionar las deficiencias existentes por filtraciones de agua de este edificio".

Después de dieciséis años "intentando arreglar el problema con diversas intervenciones y reparaciones puntuales, en la mayoría de los casos de forma infructuosa", el Servicio de Bibliotecas de Navarra decidió solicitar en 2024 un Informe de deficiencias constructivas en la cubierta del edificio elaborado por el arquitecto técnico, Juan Ignacio Iriarte Baigorri.

Posteriormente, se convocó la licitación del contrato para la redacción del proyecto, y en su caso, dirección de las obras para la realización de una intervención "global y definitiva que enmendara las imperfecciones".

En mayo de 2025 se adjudicó dicho contrato de servicios en favor del equipo de arquitectos conformado por Bruguera y Jabat Arquitectura S.L.P., Estudio de Arquitectura Astrain-Gutiérrez y Juan Ignacio Iriarte Baigorri.

El proyecto se entregó definitivamente en septiembre de 2025, y es ahora cuando las empresas podrán postularse para ejecutar estas obras que contarán con una inversión de 2.048.950,78 euros y un plazo de ejecución estimado en 8 meses.

El proyecto consiste en la reforma de la impermeabilización y la mejora del aislamiento térmico de distintas partes de la cubierta de la Biblioteca: la propia cubierta plana, los tres casetones (en la parte interior del techo) y los dientes de sierra (en la parte exterior).

Se trata de independizar las áreas de la maquinaria de climatización para evitar el desmontaje de los equipos y permitir que el edificio siga operativo durante la obra.

De forma concreta, en la cubierta plana general, se desmontarán las placas fotovoltaicas y líneas de vida para sustituir el sistema actual por una nueva solución compuesta por lámina para vapor, aislamiento térmico y lámina de PVC. Asimismo, se renovará la red de sumideros y evacuación de aguas.

Con respecto a los dientes de sierra y los casetones, se retirarán los revestimientos de chapa y pavimentos de piedra actuales para instalar el aislamiento y la nueva impermeabilización. En los casetones se repararán además los daños interiores por filtraciones, y se sustituirá la carpintería metálica en el lucernario.

Otro elemento sobre el que se pretende actuar son las ménsulas de hormigón del edificio, que se protegerán con acero galvanizado. Por otra parte, se impermeabilizará también el voladizo de la losa. Al finalizar las obras, se realizará una prueba de estanqueidad por inundación.

El protocolo incluirá la monitorización del flujo de posibles filtraciones para distinguir entre el agua nueva (posible fallo en la obra actual) o el agua intersticial ya acumulada en el forjado.

Toda la información requerida puede consultarse en el anuncio publicado en el Portal de Contratación de Navarra. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 10 horas del 13 de abril de 2026.