Cultura presenta el libro 'Matices del Pensamiento. Cinco Ensayistas para el siglo XXI'

Portada del libro. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Príncipe de Viana ha presentado la publicación del libro 'Matices del Pensamiento Cinco Ensayistas para el siglo XXI' de Daniel Innerarity, Ana Iriarte, Javier Echeverría, Gregorio Luri y Preslava Boneva.

Se ha reservado este primer número al ensayo porque "es el género donde destacan de manera notable unos cuantos autores y autoras muy relacionados con la Comunidad foral y que se han convertido en verdaderos referentes a nivel nacional e internacional en distintos ámbitos de conocimiento", señalan en un comunicado desde el Gobiern de Navarra.

Este libro, 'Matices del pensamiento', se publica con la vocación de convertirse en "una puerta de acceso a la obra de cinco ensayistas navarros muy relevantes". Los cinco pertenecen a una misma generación, han escrito la mayor parte de sus libros entre las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI y están "estrechamente vinculados a un mismo marco geográfico".

A partir de ahí, su trayectoria vital, su formación, sus intereses y, finalmente, su objeto de estudio ha sido muy diferente. "Lo destacable, con todo, no es lo que les une ni lo que les separa, sino que cada uno por su cuenta ha desarrollado una obra que aporta un enfoque único, innovador y a menudo fascinante a nuestro conocimiento del pasado (en el caso de Ana Iriarte, Ramón Andrés y Gregorio Luri) o que analiza brillantemente la sociedad contemporánea y los retos que tiene planteados para un futuro cada vez más incierto (asuntos que han ocupado el pensamiento de Daniel Innerarity y Javier Echeverría Ezponda)", destaca el Ejecutivo foral.

El libro incluye los textos 'Ensayo de una autobiografía intelectual', de Daniel Innerarity; 'Trenes de vida (1979-2025)', de Ana Iriarte; 'Arqueología de un ensayista'; de Javier Echeverría; 'Un fenómeno deportivo', de Gregorio Luri; y 'La música del pensamiento: una aproximación a la obra de Ramón Andrés', de Preslava Boneva.

El libro puede adquirirse, entre otras, en la web de publicaciones del Gobierno de Navarra.