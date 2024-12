Curiel dice que el proyecto seleccionado para Sarasate "cumple los parámetros" marcados por PSN y valora su "desbloqueo"

PAMPLONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha afirmado que con el proyecto ganador del concurso de ideas para la reurbanización del Paseo de Sarasate, conocido este viernes, "se han cumplido los parámetros marcados por el Partido Socialista, que eran plataforma única, mantenimiento del arbolado en su conjunto, mantenimiento de las farolas, un modelo uniforme de terrazas y la generación de un espacio que reactive el comercio de la zona".

En una rueda de prensa, ha destacado que el proyecto seleccionado "fomenta el carácter de plaza del propio paseo, se ha conseguido eliminar las barreras arquitectónicas e impulsar un eje verde manteniendo el arbolado". "Desde el Partido Socialista estamos muy satisfechos de haber podido incidir y participar en el desbloqueo del Paseo de Sarasate", ha añadido.

A su juicio, se ha optado por "un enfoque conservador y respetuoso con la esencia de Pamplona, integrando de manera armoniosa la intervención urbanística con los elementos que nos conectan a nuestra historia y a nuestra cultura". Así, ha valorado que "mantener su carácter histórico mientras se adapta a las necesidades modernas", como la accesibilidad universal o lograr un refugio climático, supone "lograr un equilibrio entre el pasado y entre el presente de nuestra ciudad".

Por otro lado, ha subrayado que "otro de los compromisos imperativos" del PSN es la convivencia. "Frente a las derechas que fomentan discursos de división, nosotros hemos apostado por el respeto mutuo y por el diálogo. Hoy reclamamos al equipo de gobierno que no se conforme con lo hecho hasta ahora, es imprescindible redoblar esfuerzos para garantizar una convivencia real y efectiva, que no se limite a ser una simple declaración de intenciones, sino que se traduzca en acciones concretas y decididas. Hay que seguir dando pasos, la convivencia va más allá de Curia, aunque también", ha subrayado.

Este año, según Curiel, "hemos marcado la diferencia con una oposición constructiva y propositiva que no se limita a bloquear, sino que impulsa soluciones reales para mejorar la vida de los pamploneses y de las pamplonesas". "Hemos demostrado que es posible alcanzar acuerdos y aprobar presupuestos ambiciosos y progresistas", ha afirmado, en referencia al acuerdo presupuestario de 2025. "Mientras, UPN y PP eligen mantener una oposición intransigente y desdibujada", ha dicho.

Ha añadido Curiel que "queremos liderar este Ayuntamiento para hacer de Pamplona una ciudad próspera, inclusiva y solidaria", frente a "un UPN y PP que cada vez son más lo mismo, que no digieren su rol de oposición, que deberían irse al rincón de pensar y reflexionar por qué infravaloran continuamente a Pamplona, por qué crean malestar y conflicto entre los ciudadanos en lugar de proponer y trabajar para ellos, por qué cada día se mimetizan más con la ultra derecha y con sus discursos". "UPN está descabezado, desdibujado, no pilota nadie, no pueden ser alternativa porque no tienen proyecto de ciudad, siguen anclados en el pasado con una portavoz cada vez más ausente en este Ayuntamiento", ha criticado.

PROPUESTAS PARA 2025

En cuanto a las propuestas del PSN para 2025, Curiel ha afirmado que "vamos a impulsar el proyecto del carril bici a lo largo de la avenida de Sancho el Fuerte, que conectará la Plaza de los Fueros y la Vaguada San Juan, enlazando con otros carriles bici importantes como el de Pío XII hacia los hospitales y el de Fuente del Hierro hacia la Universidad de Navarra".

Según Curiel, la confluencia entre Monasterio de Urdax y Sancho el Fuerte "lleva una década de provisionalidad" y "es momento de superar esta situación y dar una solución definitiva de alta calidad urbana en este ámbito". "Por ello, desde el Partido Socialista hemos logrado una enmienda que permitirá redactar el proyecto de obras en 2025 con el objetivo de que estas obras puedan comenzar en un futuro cercano", ha subrayado.

Por otro lado, ha subrayado que el PSN impulsará la fase II del proyecto Boulevard de Iturrama, "creando la primera supermanzana peatonal de la ciudad".

La moción de censura es pasado, Pamplona ha emprendido un nuevo rumbo y el Partido Socialista es determinante para continuar avanzando hacia el futuro de esta ciudad. Estamos liberando un cambio en Pamplona desde otro prisma, el Partido Socialista somos garantes de un nuevo rumbo. Nos consolidamos como la alternativa a la derecha y al independentismo en esta ciudad. Tenemos el pensamiento de que queremos gobernar esta ciudad y vamos a trabajar para conseguirlo", ha apuntado.