La Delegación del Gobierno en Navarra condena los últimos asesinatos machistas, cometidos en Badajoz y Gipuzkoa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha mantenido este martes un minuto de silencio como muestra de condena ante los nuevos asesinatos por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad, cometidos en Badajoz y Gipuzkoa.

Según han indicado desde la Delegación en una nota, en el caso de Badajoz, se trata de una mujer de 46 años que fue asesinada presuntamente por su pareja el 14 de octubre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La víctima de Gipuzkoa es una mujer de 53 años que fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 15 de octubre. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género es de 31 en 2025 y 1.326 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha msotrado su "más absoluta condena y rechazo ante estos asesinatos machistas" y ha trasladado su "apoyo a familiares y amistades de las víctimas". También ha reclamado "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.