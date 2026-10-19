Las demandas de disolución matrimonial descienden un 16,8% en el segundo trimestre en Navarra

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las demandas de disolución matrimonial se redujeron un 16,8% en el segundo trimestre de este año en Navarra, según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este lunes.

El número total de procedimientos de divorcios y separaciones presentados entre abril y junio se situó en 277, 56 menos -333- que en el trimestre análogo de 2025.

Según los datos del informe, en el segundo trimestre se registró 1 demanda de separación contenciosa, así como 5 consensuadas, cuando en el mismo periodo del año anterior de plantearon 4 y 18, respectivamente.

Respecto a los divorcios, entre abril y junio se instaron 191 de mutuo acuerdo -el pasado año fueron 255, esto es, una disminución del 25,1%-; y 80 no consensuados frente a los 56 del año anterior, un incremento del 42,8%.

Asimismo, en el segundo trimestre de este año no se presentó demanda alguna de nulidad matrimonial.

Por último, en los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas se incoaron 104 demandas (68 en el mismo trimestre de 2025) y 137 de mutuo acuerdo (125 un año antes).

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2026, se comprueba que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 57,6, seguida de Cantabria, con 51,4, y la Comunidad Valenciana, con 50,8.

Los valores más bajos se produjeron en Castilla y León, con 34,2; País Vasco, con 37, y Madrid, con 38,3. La media nacional se situó en el segundo trimestre de este año en 43,6 demandas por cada 100.000 habitantes, una ratio muy similar a la del segundo trimestre de 2025, que fue de 43,5. Navarra presentó un índice de 40,5.