Desactivado el nivel de preemergencia ante la asuencia de afecciones por las lluvias en Navarra

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha desactivado el nivel 0 (preemergencia) del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad foral de Navarra (PLATENA) una vez comprobada la ausencia de afecciones a los servicios esenciales y actividades sociales por las predicciones de lluvias, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El Gobierno foral activó el nivel de preemergencia el domingo a las 17 horas de acuerdo a las predicciones meteorológicas de tormentas y precipitaciones, y la necesidad de realizar un seguimiento de la situación.

Finalmente, este lunes a las 8 horas ha desactivado el nivel 0 del PLATENA ante la ausencia de afecciones a los servicios esenciales y actividades sociales.