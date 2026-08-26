Desalojada la antigua ikastola Jaso por un incendio en el interior del edificio, sin heridos

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La antigua ikastola Jaso, en Pamplona, ha sido desalojada de manera preventiva este miércoles debido a un incendio declarado en el interior del edificio.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 14.47 horas y los bomberos se encuentran trabajando en el lugar. El fuego ha tenido una afección generalizada a todo el edificio y no hay personas afectadas.

Han sido movilizados bomberos de Cordovilla y de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital avanzado, Policía Municipal y Policía Foral.