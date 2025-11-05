Desciende en 1.693 primeras consultas la lista de espera en salud en el mes de octubre

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera en salud ha descendido en 1.693 primeras consultas en el mes de octubre en Navarra y la demora se ha reducido dos días, pasando a 74 de media, según ha informado el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo.

En el caso de las intervenciones quirúrgicas pendientes, Domínguez ha explicado que ha subido en 193, "pero la buena noticia es que se ha reducido la demora diez días respecto al mes anterior, quedando en 90 días". En total, hay 60.483 primeras consultas pendientes y 11.008 intervenciones pendientes.

Domínguez ha explicado que, "por especialidades, en octubre, en el que ha habido quince días de huelga con un impacto en la actividad quirúrgica y de consulta, han mejorado su lista de espera Oftalmología, Dermatología y Cirugía General".

El consejero ha mostrado su agradecimiento "a todos los profesionales que siguen trabajando con gran compromiso y dedicación para mejorar los datos en estos meses de actividad completa en los que el saldo debe ser claramente positivo para hacer frente a otros meses en los que sobre todo los festivos impiden programar a pleno rendimiento".

Sobre la situación del servicio de Traumatología, ha reconocido que la lista de espera "ha empeorado". "Lo cierto es que estamos trabajando, poniendo todos los recursos y todas las herramientas de gestión a su disposición y trabajando conjuntamente con los jefes de servicio, los jefes de sección, con el ánimo de mejorar las listas de espera", ha explicado.

Por otro lado, Domínguez ha informado de que el Gobierno foral ha aprobado este miércoles el nombramiento del nuevo gerente del Servicio Navarro de Salud, Jon Guajardo, un nombramiento que ya se anunció la semana pasada.

El consejero ha agradecido a Guajardo que "haya aceptado ocupar el puesto de gerente del Servicio Navarro de Salud y la predisposición durante los últimos días para formar parte de esta casa y conocer nuestros retos más importantes, por los que ha mostrado gran interés e ímpetu por llevarlos delante".

Fernando Domínguez ha añadido que "este nombramiento es una oportunidad para seguir trabajando en las principales líneas del departamento, listas de espera, accesibilidad en Atención Primaria, ley foral de Salud, mejoras en el área de profesionales, y darles el impulso necesario para que sea una realidad tangible y patente para toda la ciudadanía". "Los retos de Salud son enormes, los problemas y obstáculos que afrontamos también, y para hacer muchas de las cosas que están planteadas también era necesario organizar algunas cuestiones de puertas para adentro que han llevado muchas horas y un gran esfuerzo a todo el equipo", ha afirmado.

El consejero ha asegurado que "ahora toca tener una visión hacia afuera, donde apostemos también por algunos cambios, aunque como se ha visto en los últimos días, cualquier cuestión que implique un cambio conlleva una gran contestación y la tarea desde luego no va a ser nada fácil".

No obstante, ha querido dejar claro que "todas las decisiones que tomo como consejero las tomo desde la total responsabilidad y confianza en que son las mejores decisiones para la ciudadanía, cuestiones políticas o sindicales al margen". "Hay decisiones más populares y otras más impopulares, pero lo que tengo claro es que estamos aquí, tanto mi equipo como yo, para hacer, no para dejarnos llevar por la costumbre o lo que siempre se ha hecho", ha afirmado.

Domínguez ha defendido que "el tiempo de no hacer nada se ha agotado y en eso estamos". "La ciudadanía nos reclama algunos cambios, los profesionales también, y la responsabilidad de los gestores es la que es, no podemos ponernos de perfil por cuestiones políticas o mediáticas, y entre todos estoy convencido de que vamos a conseguir que se solucionen los retos más urgentes, uno de ellos la lista de espera", ha señalado.