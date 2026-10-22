Detenida una mujer por intentar introducir hachís en la prisión de Pamplona

Parte del material interceptado a la detenida. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a una mujer de 21 años como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras intentar introducir hachís en el centro penitenciario de Pamplona durante una visita.

Los hechos fueron detectados cuando agentes del Servicio Cinológico de la Guardia Civil realizaban un control preventivo de detección de sustancias estupefacientes entre las personas que accedían al establecimiento penitenciario.

Durante el dispositivo, uno de los perros detectores de drogas marcó de forma positiva a una mujer que se encontraba en la zona de acceso. Ante esta circunstancia, se realizaron las comprobaciones correspondientes, que permitieron localizar la sustancia estupefaciente que ocultaba.

La mujer llevaba cinco fragmentos de hachís introducidos en un preservativo que ocultaba en el interior de su cuerpo. La sustancia intervenida ha arrojado un peso aproximado de 100 gramos, explican desde la Guardia Civil.

Tras la intervención, los agentes han procedido a su detención como presunta autora de un delito contra la salud pública. Las actuaciones han sido continuadas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Pamplona.

La intervención se enmarca en los controles preventivos que desarrolla la Guardia Civil en colaboración con las instituciones penitenciarias para impedir la entrada de sustancias estupefacientes en los centros de cumplimiento de penas.