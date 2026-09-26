Detenido en Pamplona acusado de robo con fuerza en una obra

Archivo - Imagen de archivo de una patrulla de la Policia Municipal de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido durante la madrugada de este sábado a un varón de 54 años por un presunto delito de robo con fuerza en una obra.

La intervención se inició gracias a la llamada de un alertante al 092, quien informó de la presencia de un individuo subido a los andamios de la obra en actitud sospechosa, explican desde la Policía Municipal a través de una publicación en Instagram

Tras personarse un patrulla en el lugar, el sospechoso emprendió la huida a la carrera, siendo finalmente alcanzado y detenido por los agentes. En el vehículo utilizado por el detenido se localizó gran cantidad de cable, así como utensilios destinados a su corte.