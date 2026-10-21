Detenido por robar en el interior de un vehículo aparcado en Barásoain

Imagen del detenido captada por una cámara de seguridad. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un hombre de 44 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en el interior de un vehículo estacionado en la localidad de Barásoain (Navarra).

Los hechos se produjeron durante la madrugada, cuando el detenido forzó la cerradura de la caja trasera de un vehículo perteneciente a una empresa y sustrajo de su interior diferentes herramientas, equipos de radio y otros efectos. El perjudicado ha estimado inicialmente en aproximadamente 1.200 euros el valor de los efectos sustraídos y los daños ocasionados.

Tras tener conocimiento de los hechos, componentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Tafalla han iniciado la investigación, realizando la correspondiente inspección ocular del vehículo, constatando daños en la cerradura, el pestillo y la placa del cierre de la caja trasera.

Las gestiones realizadas han permitido obtener y analizar las imágenes de cámaras de seguridad de la zona donde se encontraba estacionado el vehículo. Su estudio ha resultado determinante para identificar al presunto autor y el vehículo utilizado para desplazarse hasta el lugar, indican desde la Guardia Civil.

El análisis de las grabaciones también ha permitido reconstruir la actuación previa al robo. El detenido inspeccionó varios vehículos estacionados e intentó acceder a alguno de ellos, antes de dirigirse finalmente al vehículo afectado. Posteriormente, accedió al interior de la caja trasera del vehículo y extrajo diferentes efectos.

Una vez realizadas las gestiones necesarias para su plena identificación y localización, los agentes han detenido al hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.