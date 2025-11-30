La dimisión del equipo directivo del CREENA, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dimisión del equipo directivo del CREENA (Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra), debido a sus discrepancias con el convenio firmado entre el Departamento de Educación y la Fundación Alegría, llega este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han solicitado celebrar una sesión de trabajo con el equipo directivo dimisionario del CREENA para que exponga los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Estas tres formaciones junto con UPN quieren, además, que una representación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra (CERMIN) exponga su valoración ante esta dimisión.

Asimismo, UPN ha solicitado la comparecencia de tres consejeros. Por un lado, quieren que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite explique la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra. Además, quiere que la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, explique todos los detalles del proyecto 'Ciudad Circular'; y que la consejera de Función Pública, Interior y Justicia, Amparo López, informe sobre la situación y planificación de la competencia de tráfico.

En la sesión de este lunes también se dará trámite al proyecto de Ley Foral del Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

En el apartado de las mociones, el PPN ha registrado una iniciativa que reclama que la Policía Foral de Navarra elabore y publique informes de criminalidad "con un nivel de detalle y transparencia equivalente al que ya aplica la Ertzaintza y al que prevén implantar los Mossos d'Esquadra".

EH Bildu, por su parte, quiere que el Gobierno de Navarra inste al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que desde la Tesorería General de la Seguridad Social "se vuelvan a comunicar las bases de datos de las personas trabajadoras de las empresas de Navarra a la Inspección Médica del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra".

La coalición abertzale, junto con Geroa Bai, han registrado una tercera moción que insta al Gobierno de Navarra a iniciar el procedimiento de licitación para la ejecución de las obras de la variante de Arraitz antes de que finalice la presente legislatura.

El orden del día incluye, asimismo, preguntas parlamentarias sobre el convenio relativo a los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia en suelo rústico; sobre la aprobación de "las mejoras de los funcionarios públicos de Navarra"; y sobre los gestores autorizados para la gestión de plásticos agrícolas.