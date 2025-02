Dimite el concejal del PSN en Estella Fran Moleón

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSN en Estella Fran Moleón ha anunciado este martes su dimisión como edil así como su renuncia "a todos los cargos orgánicos del partido que represento y mi baja de afiliación", según ha explicado él mismo en una carta.

Sin explicar los motivos concretos que llevan a su dimisión, Moleón afirma en dicha carta que "es una decisión difícil en lo personal, pero soy consciente de que he cometido un grave error inaceptable". "Asumo mi culpa, el error está restituido, pero no me exime de retirarme de la primera línea política, así como de seguir formando parte de un partido que respeto y por eso entiendo que no puedo seguir militando", añade.

Moleón era también presidente de la sociedad pública del consistorio Gedemelsa (Entidad para la Gestión del Desarrollo Municipal y Socioeconómico de Estella-Lizarra).

En la carta pide "perdón a todas las personas que he podido defraudar, lo primero a mi familia, así como a mi partido, en el que siempre he creído y por el que he trabajado este tiempo". "Deseo que desde este momento mis compañeros puedan seguir trabajando en el Ayuntamiento con la misma ilusión, entrega y esfuerzo con el que lo han hecho siempre, velando por el bien de los vecinos y vecinas de Estella", finaliza.