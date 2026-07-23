El dispositivo de seguridad desplegado para el día del eclipse en Navarra estará formado por 1.165 personas

Los consejeros del Gobierno de Navarra Inma Jurío y Juan Luis García, con la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para coordinar el dispositivo del eclipse. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad que se desplegará el 12 de agosto, día del eclipse total que podrá contemplarse en parte de Navarra, estará formado por un total de 1.165 efectivos, entre fuerzas y cuerpos de seguridad, servicio de Bomberos y miembros de Protección Civil y Tráfico Navarra.

Así lo ha indicado este jueves la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Inma Jurío, en una rueda de prensa en la que también han participado la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García. En ella, a su vez, se ha presentado la campaña de consejos para ese día dirigidos a la ciudadanía y relativos a autoprotección, prevención de incendios y movilidad.

El operativo de seguridad para esa fecha estará conformado por 454 agentes de la Policía Foral, 122 efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra, 25 personas del Servicio de Protección Civil y 6 de Tráfico Navarra. Asimismo, prestarán servicio 380 guardias civiles, 75 miembros de la Policía Nacional, 50 personas voluntarias de Protección Civil de los municipios de Cintruénigo, Milagro, Tudela y Sartaguda, y 53 agentes de las policías locales de Buñuel, Cascante, Castejón, Corella, Lodosa, Marcilla, Peralta, Tafalla y Tudela.

La consejera Jurío ha señalado que la seguridad de la ciudadanía navarra y de las personas visitantes que acudan a la Comunidad foral para presenciar el eclipse es lo más importante y, para ello, ha destacado que "es esencial" la colaboración y cooperación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de servicios de prevención y protección. "Llevamos meses preparándonos para que la ciudadanía navarra y visitantes puedan disfrutar de este evento tan excepcional con la mayor seguridad posible", ha indicado.

En concreto, Jurío ha invitado a las personas interesadas en este evento a vivirlo desde alguno de los 20 Puntos Oficiales de Observación, unos lugares que ponen a disposición del público general un espacio diseñado para ver el eclipse en las mejores condiciones. "Se ha trabajado intensamente con cada uno de estos espacios para ofrecer una experiencia segura, adaptándose los dispositivos, medidas y servicios al aforo específico de cada uno de ellos, a su ubicación y orografía, a la gestión óptima de flujos de visitantes y a las necesidades técnicas recogidas a nivel de Protección Civil", ha dicho.

Asimismo, el Gobierno de Navarra ha elaborado una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía relativos a la autoprotección, la prevención de incendios y los desplazamientos antes y después del eclipse. A través de ella, ha explicado Jurío, se hacen recomendaciones a la ciudadanía para "garantizar el disfrute responsable del evento astronómico, minimizar riesgos y evitar, en la medida de lo posible, el tensionamiento de los servicios de emergencia en una jornada que se prevé masiva". "Todas y todos somos responsables de cuidar el medio ambiente, de evitar que se genere un fuego o de que haya un accidente en carretera", ha dicho. Para ello, se ha diseñado un cartel y mensajes para la radio, la televisión y las redes sociales. La campaña se lanzará a partir del próximo lunes, 27 de julio.

En el ámbito de la autoprotección, se recuerda la importancia de llevar un mínimo de dos litros de agua por persona para ese día, una batería externa para el móvil y una linterna con pilas de repuesto, y también se recomienda descargar mapas de la zona para poder utilizarlos sin internet.

En cuanto a prevención de incendios, se desaconseja a la ciudadanía aparcar sobre vegetación, ya que el calor del motor puede provocar un incendio, así como hacer hogueras o barbacoas y no tirar colillas al campo. Igualmente, se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol, y no dejar residuos.

En el apartado de movilidad, el Gobierno de Navarra recuerda que no se puede parar en el arcén de una carretera para ver el eclipse, dado que es la situación de mayor riesgo de accidente; evitar desplazamientos innecesarios antes o después del mismo, y no dejar el coche en cunetas ni accesos a fincas. Igualmente, se recomienda no circular por pistas forestales y caminos rurales, debido a que la ausencia de señalización, alumbrado y cobertura móvil comprometen la seguridad de las personas. Del mismo modo, se señala la importancia de facilitar en todo momento el paso a los vehículos de emergencia.

Tras el eclipse, el Ejecutivo foral sugiere esperar al menos 30 minutos para volver al vehículo, ya que se prevé que las carreteras estarán saturadas, y que se aproveche el evento para ver las Perseidas.

Se recuerda también la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales.

RESOLUCIÓN DE TRÁFICO NAVARRA

En cuanto a la gestión del tráfico, y ante la previsión el 12 de agosto de un incremento significativo de los desplazamientos y la circulación de vehículos que puede dar lugar a una saturación de las vías, ha detallado que se prohibirá la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por las vías públicas de la Comunidad foral de Navarra desde las 17 horas hasta las 23.59 horas del día 12 de agosto de 2026 excepto si circulan por la vía AP-68 en el tramo 162,56-166,85 (en ambos sentidos, de límite La Rioja a límite La Rioja) y, en la misma vía, en el tramo 201,62 - 236,98 (en ambos sentidos, de límite La Rioja a límite Zaragoza). De esta limitación general se excepcionan algunos supuestos como el transporte de animales vivos, los vehículos de emergencia o el abastecimiento de gasolineras, entre otros.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha recordado que España va a vivir en 2026, 2027 y 2028 un fenómeno astronómico extraordinario, un Trío de Eclipses, en el que se enmarca el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Para preparar, organizar y coordinar las actuaciones en torno a este fenómeno, se creó una Comisión Interministerial con cinco grupos de trabajo sobre cuestiones tales como movilidad y seguridad, riesgos medioambientales o salud pública, materias sobre las que se trabaja de manera coordinada con el resto de administraciones implicadas.

En este sentido, Echeverría ha destacado la labor de las juntas locales de seguridad en aquellos municipios que van a ser puntos oficiales de observación para abordar los dispositivos vigentes el 12 de agosto. "Creemos que este Trío de Eclipses es una oportunidad única para celebrar la ciencia y la cultura en nuestro país, un hito memorable que va a movilizar a miles de personas", ha apuntado la delegada del Gobierno, y "trabajamos para que la organización sea eficaz y podamos disfrutar de una experiencia segura a todos los niveles".

PRESENTADO EL NUEVO VISOR CARTOGRÁFICO DEL ECLIPSE

Por último, el consejero Juan Luis García ha presentado el nuevo visor cartográfico del eclipse, visible a través de IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra), y que permitirá ver el porcentaje de totalidad del eclipse, su huella y la visibilidad del sol teniendo en cuenta las sombras generadas por montañas, edificios o árboles en cualquier punto de la Comunidad foral.

Asimismo, García ha señalado que el objetivo es que "las personas puedan planificar dónde van a observar el eclipse y cómo van a desplazarse". En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Navarra ha habilitado una red de 20 puntos de observación con un aforo conjunto superior a las 50.000 personas. "Estos espacios están diseñados para ofrecer una experiencia completa, organizada y segura", ha recalcado, recordando que cuentan con servicios como espacios de aparcamiento, áreas de restauración y una programación de actividades durante toda la jornada. Las entradas están a la venta en la web eklipsenavarra.org.