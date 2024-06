Domínguez prevé que la empresa pública de transporte sanitario entre en funcionamiento el primer semestre de 2025

Ha afirmado que hasta la fecha se han dado "muchos" pasos aunque con un "buscado perfil bajo"



PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que desde septiembre de 2023 "se comenzaron a dar los primeros pasos" en la conformación de la sociedad pública Transporte sanitario de Navarra Bidean, S.L., "pasos en diferentes niveles que están sentando las bases de la empresa, que está previsto entre en funcionamiento en el primer semestre del 2025".

Según ha señalado este miércoles en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN, los pasos que se han dado "hasta el momento" a nivel económico, logístico y corporativo "han sido muchos, aunque lo estemos haciendo, de momento, con un buscado perfil bajo que deje trabajar con firmeza y determinación al equipo de Bidean".

Domínguez ha indicado que un informe elaborado por Patrimonio era "contrario a la creación de esta empresa", mientras que "el resto lo apoya a nivel jurídico: CPEN y Servicio Navarro de Salud apuestan por internalizar el servicio".

"Patrimonio reconoce el interés público del servicio de transporte sanitario como 'evidente" pero "hace una valoración bajo el prisma de los principios de economía y eficiencia que, a su juicio, es desfavorable, puesto que crear Bidean y ofrecer el servicio a nivel público es más costoso que realizar una nueva licitación para contratar el servicio a la empresa privada", ha dicho.

Desde el Gobierno de Navarra, "en informes trabajados previamente a tomar la decisión también se advertía de posibles incertidumbres sobre todo de carácter jurídico", pero también "se reconocía que el transporte sanitario es un servicio esencial" y "la exigencia plena de que el personal que gestiona y realiza la actividad sea altamente cualificado".

"Una de las amenazas identificadas de seguir con la contratación privada es el hecho de que, en el mercado, las empresas privadas que realizan este servicio están evolucionando hacia un modelo de empresas multiservicios con más áreas de negocio, relacionadas o no, lo que conduce a una menor especialización y adaptación a las necesidades específicas de este servicio para las comunidades autónomas. En el caso de Navarra, una de las dos empresas se encuentra en esta situación", ha explicado.

Además, ha remarcado que "el modelo de externalización está atravesando un momento complejo y está sufriendo graves problemas en gran parte de las comunidades autónomas, con huelgas o propuestas de huelgas".

En cuanto a los pasos dados, ha explicado que "se ha conformado el equipo de Bidean, con, hasta la fecha, una responsable jurídica y un responsable de recursos económicos, con los que se están llevando a cabo las primeras acciones, con el apoyo de CPEN, Hacienda y Salud".

Respecto al ámbito económico, ha señalado que "en total se prevé gastar en este 2024 1,2 millones de euros" y que "la mayor inversión está prevista para el ejercicio de 2025, en el que se tendrá que hacer el mayor desembolso para comenzar a funcionar, principalmente con la subrogación del personal", además "del alquiler de la nave para la base de Pamplona, la adecuación de las bases que lo necesiten y del material sanitario y realizar el renting o compra de ambulancias".

Sin embargo, ha destacado que "está previsto a lo largo del primer lustro amortizar este desembolso". Entre las ideas planteadas para ello, Domínguez ha señalado que "se está estudiando la posibilidad de adquirir un simulador de conducción que, además de formar a los trabajadores, pueda ser utilizado por otros colectivos que necesiten formar a profesionales en destrezas referentes a la conducción (bomberos, chóferes, seguridad, etc.). También se está planteando formación de simulación clínica, simulando un domicilio, una ambulancia y un vehículo.

Asimismo, ha mencionado una plataforma de gestión de flotas, cuyo pliego de licitación se está trabajando con NASERTIC, "que permitirá ser más eficientes ya que la gestión y diseño de las rutas es uno de los grandes retos".

Por otro lado, ha destacado que "para el personal, que el servicio pase a estar gestionado en lo público supone una mejora en sus condiciones laborales, con 136 horas al año menos de trabajo por convenio y, como mayor valor para todos ellos, un plan de formación continuada y obligatoria".

En materia logística, ha señalado que "se pretende continuar con las bases repartidas por toda la geografía navarra". "En el caso de las bases de Pamplona y Tudela, las más grandes en tamaño y capacidad, se están negociando contratos de alquiler para contar con 4.000 y 1.500 metros cuadrados, respectivamente, y se prevé cerrarlos este mes de junio. Y en el caso de las bases del resto de localidades, se están realizando una serie de reuniones con los alcaldes para poder renegociar los contratos y mantener el funcionamiento", ha comentado.

Se contempla contar con 34 ambulancias para servicios urgentes, 72 programados, una ambulancia bariátrica y 2 furgonetas: un total de 109 vehículos. "Para lograr disponer de todos ellos, y material complementario, como el vestuario y calzado de los trabajadores, ya se han publicado las primeras licitaciones", ha dicho.

En nombre de UPN, la parlamentaria Cristina López ha señalado que la publificación del servicio "ha tenido muchas idas y venidas y muchos compromisos incumplidos en las dos últimas legislaturas". "No sabemos cómo acabará, esperemos que bien, pero lo sucedido hasta ahora ha sido un auténtico fracaso", ha dicho.

Maite Esporrín, del PSN, ha defendido que el servicio se ponga en marcha "cuanto antes, pero con las suficientes medidas de control, de calidad, con rigurosidad". "No podemos tener un fracaso en esta cuestión", ha subrayado, tras criticar que UPN afirme "que esta empresa es un fracaso" cuando el servicio "no se ha iniciado todavía".

Desde EH Bildu, Txomin González ha criticado que actualmente ni los trabajadores tienen condiciones laborales "dignas" ni a los usuarios se les garantiza "un servicio de máxima calidad". "Ésta tiene que ser la legislatura de la puesta en marcha de la empresa pública de transporte", ha indicado, tras pedir que sea "lo más rápido posible". "Les deseamos eficiencia, rapidez y buena mano", ha apuntado.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha valorado que "podemos decir que, por fin, la empresa pública de transporte sanitario está en marcha" y que el modelo que se va a desarrollar "tiene muchas ventajas respecto a la gestión privada". "Es complicado, es costoso, pero no tiene marcha atrás. Queremos que se haga de la mejor manera posible", ha manifestado.

Irene Royo, del PPN, se ha mostrado "a favor" de este servicio público "pero siempre que se haga de la mejor manera, desde luego también la más eficiente". "Entendemos que esta decisión, más que buscar la calidad del servicio, atiende a un reparto de poder o a unos pactos políticos que en su momento se determinaron", ha añadido, tras criticar que esta decisión "va a tener un sobrecoste altísimo".

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha considerado que el actual servicio, "aparte de una prestación caducada, tiene muchísimas deficiencias detectadas por usuarios, trabajadores y por todo el mundo, y convertirla en pública nos permite una garantía de control". "En los servicios públicos no se gasta, se invierte", ha dicho.

Maite Nosti, de Vox, ha sostenido que "no está mal que haya un servicio público de ambulancias, pero en este momento no demuestra que nos pueda dar ningún beneficio y con los recursos que tenemos no es el momento más adecuado". Según ha apuntado, las reclamaciones que se reciben "son alrededor del 15%, no son excesivas y no evidencian una mala calidad de este servicio".