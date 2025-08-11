Dos heridas en una colisión entre un camión y dos turismos en la boca norte del túnel de Belate

Los servicios de emergencia junto a los vehículos implicados en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 68 y 51 años, han resultado heridas este lunes por la mañana en una colisión por alcance entre un camión frigorífico y dos turismos que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 31,2 de la N-121-A, en la entrada a la boca norte del túnel de Belate, en sentido sur. Se ha habilitado un paso alternativo.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 11.42 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos Oronoz, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico, Policía Foral, Guardia Civil y personal de Obras Públicas.

Han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra dos mujeres, de 68 y 51 años, ambas con policontusiones de pronóstico reservado.