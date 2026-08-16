Dos heridos al estrellarse una avioneta en Viana

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
Dos personas han resultado heridas de diversa consideración este domingo tras estrellarse con una avioneta en la localidad navarra de Viana.
Se trata de dos pilotos ingleses que ha caído desde una altura de unos 300 pies, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Foral.
Ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño. Uno de ellos con un traumatismo craneoencefálico con pronóstico grave y otro con un traumatismo craneoencefálico leve y una fractura de tobillo.