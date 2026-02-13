Dos heridos leves tras colisionar un coche contra un caballo en la N-121-A en Lantz

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este viernes tras la colisión de un coche contra un caballo en la carretera N-121-A, en el término de Lantz.

El suceso se ha registrado sobre las 10.15 horas en el kilómetro 23,4 y ha ocasionado retenciones importantes, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los heridos, un hombre de 33 años y otro de 35, han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y pronóstico leve.

Al lugar del accidente han sido movilizados Bomberos de Trinitarios, ambulancia se soporte vital avanzado-enfermerizada, ambulancia de soporte vital básico y Guardia Civil.