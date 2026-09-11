Dos heridos al volcar una furgoneta en Viana

Los heridos han sido trasladados al Hospital García Orcoyen de Estella. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este viernes al volcar la furgoneta en la que viajaban en Viana, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 8.22 horas en el kilómetro 75 de la A-12. Como consecuencia del accidente, dos varones, uno de 55 años y otro de 45 han sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella. El varón de 55 años presenta traumatismo torácico mientras que el otro hombre, heridas en la cara de carácter leve.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Lodosa, un equipo médico, dos ambulancias SVB así como agentes de la Guardia Civil.