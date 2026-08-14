Dos intoxicadas por inhalación de humo al incendiarse la cocina de una vivienda de Pamplona

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 76 y 78 años fueron atendidas este jueves por la noche con síntomas de intoxicación por inhalación de humo tras el incendio en una vivienda en la tercera planta del número 15 de la calle Paseo García Nájera de Pamplona.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del fuego a las 21.04 horas y se movilizó hasta el lugar a los bomberos del parque de Cordovilla, la Policía Municipal, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Como consecuencia del incendio, que provocó mucho humo en el rellano del edificio, dos mujeres de 76 y 78 años fueron trasladadas en la ambulancia SVB al Hospital Universitario de Navarra por inhalación de humo, ambas con pronóstico reservado. Por su parte, la ambulancia SVA atendió a varias personas in situ.