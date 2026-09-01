La 8ª edición de Navarra International Film Festival abordará del 7 al 11 de septiembre 'Las crisis del siglo XXI'

Presentación de la octava edición del Navarra International Film Festival (NIFF) - NIFF

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Navarra International Film Festival (NIFF), que se celebrará del 7 al 11 de septiembre en Pamplona bajo el eje temático 'Las crisis del siglo XXI', ofrecerá proyecciones, mesas redondas y entregas de premios y reconocimientos.

En 2026, el NIFF se celebrará principalmente en Civivox Iturrama, en Pamplona, sede de las proyecciones, la Gala de Entrega de los Premios REX de la Industria Audiovisual Navarra, la gala de clausura y el I Encuentro Sectorial del NIFF. Además, la sede de Diario de Navarra en la Calle Zapatería acogerá el NIFF Industry Hall, mientras que el Club Strong Pamplona funcionará como espacio de networking para cineastas, profesionales e invitados acreditados.

Joaquín Calderón y Belén Galindo, directores del NIFF; Íñigo Gómez, director del Área de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona; Guillermo Eiroa, coordinador en Animación 3D y VFX de Creanavarra; Miguel Ángel Lerga, presidente de la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra (AFAN); y Kike Unzu, studio manager en Antaviana; han presentado en Pamplona la octava edición del Navarra International Film Festival (NIFF).

Calificador para los Premios Goya y los Premios Fugaz, el NIFF reunirá miradas de distintas generaciones y cinematografías en cuatro apartados: Sección Oficial Nacional, Sección Oficial Internacional, New Generation y CortoJoven. La selección incluye obras reconocidas en Cannes y Sundance y títulos con recorrido en certámenes como Curtas Vila do Conde, Odense, Toronto e IDFA, junto a estrenos y nuevas voces del cine español e internacional.

Entre los 65 trabajos programados figuran 'Para los contrincantes', de Federico Luis, Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes 2026; 'The Flowers Stand Silently, Witnessing', Gran Premio del Jurado de Sundance y Mejor Cortometraje Documental en IDFA; o 'Living with a Visionary', Premio del Jurado de Sundance 2026 al Mejor Cortometraje de Animación. La Sección Oficial Nacional incorpora obras de cineastas como Polo Menárguez, Mabel Lozano, Lara Izagirre y Néstor López.

La Sección Oficial Nacional estará integrada por 38 cortometrajes, incluido 'El Orfeón', el documental navarro que tendrá su première mundial el lunes 7 de septiembre durante la apertura del festival. La obra conmemora el 160 aniversario del Orfeón Pamplonés a través del viaje de más de 200 integrantes del Orfeón y su escuela coral a la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

La Sección Oficial Internacional reunirá 11 cortometrajes y ampliará la mirada del festival hacia cinematografías de Europa, América, Asia y Oriente Medio.

La apuesta del NIFF por las nuevas voces se concreta en la Sección New Generation, destinada a ofrecer un espacio propio a una generación emergente de cineastas y a sus primeras aproximaciones al circuito profesional.

Las secciones New Generation y CortoJoven están concebidas como espacios de visibilidad para jóvenes cineastas de entre 14 y 30 años, una línea que "conecta al NIFF con el ámbito educativo, cultural y audiovisual".

MESAS REDONDAS

Las mesas redondas se celebrarán, en el marco del NIFF Industry Hall, entre el martes 8 y el jueves 10, de 12 a 13 horas, en la sede de Diario de Navarra de la calle Zapatería, 49.

La primera de las mesas, titulada 'Vidas en pausa: relatos de precariedad y futuro desdibujado', abordará el martes 8 de septiembre "la precariedad como condición estructural que atraviesa la vivienda, el empleo, los cuidados y las expectativas de futuro, así como la capacidad del cine social para visibilizar estas realidades".

Al día siguiente, la mesa 'Otra forma de ver el cine: miradas que transforman la experiencia', invitará a reflexionar sobre "la saturación de imágenes, el consumo acelerado y el papel de los algoritmos, además de la necesidad de formar espectadores críticos y recuperar la experiencia colectiva del cine".

La agenda profesional se completará el viernes 11, a las 11 horas en Civivox Iturrama, con el I Encuentro Sectorial del NIFF, una jornada gratuita organizada junto a CLAVNA.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

La gala de clausura del viernes 11 de septiembre, a las 20 horas en Civivox Iturrama, entregará veinte galardones. Entre ellos destacan cuatro reconocimientos especiales. El NIFF concederá, a título póstumo, su Premio de Honor a Carlos Saura, en reconocimiento a su "excepcional trayectoria y a su aportación fundamental al cine, la cultura y el patrimonio audiovisual".

El Premio NIFF Comunicación recaerá en Kinótico, medio especializado en cine, series e industria audiovisual fundado por el periodista David Martos; mientras que Itziar García Zubiri recibirá el Premio NIFF Gente Maja por sus más de veinte años de trayectoria en la producción audiovisual y por "la calidad humana, cercanía y compromiso con el sector que han marcado su carrera".

Por su parte, el Premio NIFF Valores Sociales distinguirá a 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, película ganadora de la Concha de Oro y de cinco Premios Goya que aborda cuestiones como la fe, la libertad, la identidad, los vínculos familiares y el derecho a elegir el propio camino.

El homenaje a Carlos Saura tendrá como preámbulo la proyección especial, el viernes 11 a las 17.30 horas, de 'Carlos Saura: Ese niño de la fotografía', documental dirigido por su hija Anna Saura que se estrenará en Navarra.

La gala incluirá también los premios competitivos de ficción, documental, animación, guion, dirección, interpretación, fotografía y ámbito navarro, entre otros, así como el nuevo Premio NIFF de Oro AFAN al mejor cortometraje sobre Alzheimer u otras demencias. La cantante pamplonesa Claudia Goicoechea interpretará tres temas musicales vinculados al cine.

Estos galardones se suman a la entrega de la segunda edición de los Premios REX en una gala que tendrá lugar el lunes 7 de septiembre a las 19.30 horas en Civivox Iturrama, con reconocimientos a profesionales, empresas e instituciones que "impulsan el audiovisual navarro".

En concreto, se reconocerá a la directora y guionista Irati Gorostidi Agirretxe en la categoría Nuevas Miradas; al músico y compositor de bandas sonoras Mikel Salas Zamora en la modalidad de Arte; y a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en la categoría Entidad o Institución, por "su apoyo al sector audiovisual y su labor formativa".

El director de fotografía y documentalista Iñaki Alforja Sagone recibirá el premio de Dirección, mientras que los estudios navarros Midnight Fear Factory, especializados en cine de género de terror, serán distinguidos en la categoría de Producción. Asimismo, el jurado otorgará una mención especial a la directora Ana Díez, pionera del cine navarro y ganadora de un Premio Goya, en reconocimiento a su trayectoria.

SESIONES PROGRAMADAS

Tras la apertura oficial del NIFF el lunes 7 de septiembre a las 12 horas, la programación cinematográfica comenzará ese mismo día a las 17.30 horas en Civivox Iturrama, en una sesión previa a la entrega de los Premios REX, con el estreno mundial de 'El Orfeón'. Tras esta apertura, los cortometrajes seleccionados se distribuirán en diferentes sesiones.