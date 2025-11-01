Educación decide no participar en el Foro FP 2030 para "desvincular" este evento de la huelga en educación

Archivo - Sede del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha dado a conocer su decisión de no estar presente en el Foro FP 2030 que desde este próximo lunes 3 de noviembre se desarrollará en Pamplona, organizado por la Fundación Bertelsmann y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), con el objetivo de analizar el futuro de la formación profesional y los retos de la nueva FP Dual.

La decisión de Educación busca "desvincular el desarrollo de este importante foro nacional de encuentro de la repercusión que sobre el normal desarrollo de sus sesiones de trabajo puedan tener las reivindicaciones impulsadas por algunos sindicatos respecto a la gestión concreta del Departamento en la atención a las estancias formativas en empresa u organismo equiparado del alumnado de la FP", explica en un comunicado.

Varios sindicatos mantienen una convocatoria de 3 días de huelga en la educación navarra, coincidentes con la celebración del Foro FP 2030, así como movilizaciones de diverso tipo organizadas alrededor de este evento, "con especial incidencia en el entorno del Palacio de Congresos Baluarte, sede del mismo".

El Departamento de Educación ha anunciado que no estará presente en este foro y que esta decisión está motivada "exclusivamente por el deseo de garantizar el normal desarrollo de sus sesiones de trabajo".