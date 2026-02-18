Educación modifica su estructura orgánica para "facilitar" el desarrollo del Plan de Infraestructuras 2026-2029

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha realizado una modificación de su estructura orgánica para "facilitar" el desarrollo del Plan de Infraestructuras 2026-2029.

Según ha informado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el Plan Director de Infraestructuras Educativas 2026 recoge actuaciones por un montante total de 42,8 millones de euros.

"Se trata de un cambio estructural por el que la Dirección General de Digitalización y Servicios Educativos asume la gestión y el impulso de las nuevas infraestructuras educativas, pasando a denominarse Dirección General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, mientras que la actual Dirección General de Personal e Infraestructuras pasa a denominarse Dirección General de Personal", ha explicado.

Esta "reestructuración" del departamento, ha continuado, "responde a la necesidad de ajustar a la organización interna a los nuevos retos y los retos actuales de la educación navarra", entre los que destaca "el impulso a nuevas infraestructuras educativas para afrontar las demandas de escolarización y el despliegue de la nueva Formación Profesional, además de un programa de construcción y/o ampliación de centros educativos en todas las etapas". "Una actuación sin parangón en las últimas décadas en esta comunidad", ha subrayado.

La "creciente complejidad de la gestión del personal docente y no docente" del Departamento de Educación, el cual "supone ya un tercio" de la función pública de Navarra, "aconseja que exista una dirección general cuya principal competencia sea dicha gestión". A ello se dedicará en exclusiva a partir de ahora la Dirección General de Personal.

El departamento "tiene ante sí a corto y medio plazo un extenso plan de infraestructuras educativas que llevar a cabo en lo que queda de legislatura".

Las inversiones y gastos en centros propiedad del Departamento de Educación en este año 2026 sumarán 34.393.793 euros, incluyendo la construcción de nuevos centros y la ampliación de otros ya existentes (19.867.421 euros), obras de mantenimiento (2,8 millones), la climatización de escuelas infantiles y centros de educación especial (400.000 euros), las labores de limpieza (6,3 millones), los gastos de conservación y reparación (1.380.000 euros), los gastos energéticos (1.020.000 euros), equipamiento (2,3 millones de euros) y otros gastos (285.000 euros).

Por su parte, las inversiones en centros de propiedad municipal sumarán 7.129.972 euros. En este apartado están incluidas la construcción y ampliación de colegios públicos (4.979.472 euros), las subvenciones a entidades locales para aulas IkasNOVA (220.000 euros), las subvenciones a entidades locales para climatizar aulas de educación especial (600.000 euros) y otras subvenciones a entidades locales (1.512.500 euros). A este capítulo se suman las inversiones en el propio Departamento de Educación por un montante de 950.000 euros.

Como inversiones previstas en 2026 ya en ejecución, el consejero Gimeno ha destacado la rehabilitación del centro de formación profesional ETI San Juan en Tudela con la incorporación de los nuevos ciclos de Restauración y Hostelería, con un presupuesto de 8,2 millones de euros; la ampliación del IES Marques de Villena de Marcilla en 8 nuevas aulas de Secundaria y formación profesional básica con un presupuesto de 2 millones de euros; el nuevo colegio Lokiz de Ancín, con 2,7 millones de euros y que será finalizado y entregado al Ayuntamiento esta misma semana; la adecuación del edificio B del centro integrado Educadoras de Pamplona, y la supresión de barreras arquitectónicas, con 1.174.045 euros de presupuesto.

Como obras nuevas que se iniciarán en este 2026, figuran el nuevo centro de FP en Oronoz, con un presupuesto de 22,3 millones de euros; el proyecto de ampliación del colegio público Ricardo Campano de Viana, con un presupuesto de 992.015 euros; la ampliación del colegio público Otero de Navascués de Cintruénigo, con un presupuesto de 1,9 millones de euros; la ampliación del IES Alhama de Corella, con 822.638 euros de presupuesto; el proyecto de nuevo centro de FP de Tudela, con un presupuesto estimado de 7 millones de euros.

Asimismo, el Plan Director de Infraestructuras Educativas 2026 del Departamento contempla otros proyectos como la construcción de cocinas in situ en Zizur Mayor para los tres colegios públicos de la localidad, con un presupuesto de 1,1 millones de euros; el nuevo instituto del Queiles en Cascante, que acogerá al alumnado del valle que actualmente tiene que acudir a Tudela a estudiar y que incorporará la FP Básica; la ampliación del IES Pablo Sarasate de Lodosa con implantación de GFP Básica y un presupuesto de 3,1 millones de euros.

También se recoge la ampliación del colegio público Doña Álvara Álvarez de Falces con un presupuesto de 1,5 millones de euros; la ampliación del IESO de Castejón, con la incorporación de la FP Básica y un presupuesto de 3 millones de euros; la a ampliación del IESO El Cierzo de Ribaforada, incorporando un ciclo de grado Medio de FP y reforzando la FP Básica, con 1,3 millones de euros de presupuesto. La ampliación del IESO de Cortes, con incorporación de FP Básica y 1.350.000 euros de presupuesto; la ampliación del IES Ega de San Adrián en dos fases con la prevista remodelación de la casa del conserje (FP Básica) y el proyecto de ampliación de la planta baja para aumentar los ciclos de FP y FPB, todo ello con un presupuesto de 1.150.000 euros; el nuevo edificio para la Escuela Sanitaria en Pamplona en el antiguo centro San José con la previsión en 2026 de la licitación del nuevo edificio.

En 2025, el Departamento de Educación finalizó la remodelación del CI Lumbier con la ubicación del nuevo instituto del Pirineo (6,2 millones de euros), la nueva escuela infantil de Ripagaina (5,7 millones), la ampliación del colegio público Ciudad de Corella (1,4 millones) y la ampliación del colegio público de Arraioz (654.075 euros).