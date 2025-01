Educación pide a Steilas que retire el recurso ante el Supremo contra la estabilización de 352 funcionarios del PAI

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha pedido este martes al sindicato Steilas que retire el recurso de casación que interpuso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la estabilización de 352 plazas de funcionarios docentes con perfil de lengua extranjera. Y ha considerado "insólito" que "una organización sindical se oponga a un proceso de estabilización laboral".

Gimeno ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que los servicios jurídicos del departamento de Educación y de la Asesoría Jurídica del departamento de Presidencia e Igualdad están trabajando en la contestación para oponerse al recurso de casación por entender que Navarra sí tiene competencia suficiente para crear los puestos con perfil de lengua extranjera. El consejero ha advertido, además, sobre las graves consecuencias que la acción de este sindicato puede tener respecto a las competencias exclusivas de Navarra en relación a la creación de plazas de funcionarios al servicio de la Administración foral.

El departamento de Educación recibió el pasado viernes 17 de enero el recurso de casación presentado por Steilas ante el Tribunal Supremo frente a la sentencia del TSJN que desestimó el recurso contencioso administrativo del sindicato contra la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración foral y sus organismos autónomos de 2022, correspondiente a la tasa de estabilización. El TSJN consideró que el Gobierno foral, de acuerdo a la ley del Amejoramiento y al Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, sí disponía de las competencias necesarias para crear estas plazas.

Carlos Gimeno ha señalado que "la admisión ha generado gran inquietud en más de 352 docentes navarros que han obtenido plaza en estos procesos y que pueden ver en peligro sus puestos de trabajo de funcionarios".

Y ha recordado que la Sala del TSJN desestimó el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad al respecto al entender que Navarra sí tiene competencias para dictar la ley foral 11/2022 cuyo artículo 1.1 señala que "el Gobierno de Navarra creará en la plantilla de la Administración de la Comunidad foral puestos de trabajo de personal funcionario docente no universitario, con perfil de lengua extranjera, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo".

El posterior recurso presentado por Steilas ante el Tribunal Supremo pide al alto tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la creación de plazas docentes con perfil de lengua extranjera mediante la citada ley. A instancias de Steilas, y si no se retira el recurso, el alto tribunal deberá decidir si Navarra tiene competencia o no para estabilizar plazas del programa PAI con requisito lingüístico de nivel C1, perfil que no existe en los cuerpos docentes del Estado.

El consejero ha lamentado "la actuación del sindicato Steilas, único responsable", ha señalado, de la "grave situación de incertidumbre a la que está sometiendo a cientos de profesores y profesoras del programa PAI de aprendizaje en idiomas que pudieron estabilizar su situación gracias a la ley foral aprobada en 2022 por el Parlamento de Navarra en la que se establecían las citadas medidas en materia de selección y provisión de puestos de personal funcionario docente no universitario de la Administración de la Comunidad foral de Navarra".

Gimeno ha expresado su "perplejidad" por "las actuaciones de un sindicato que ha convocado tres huelgas en la educación pública este curso para exigir una mayor estabilización del personal docente y al mismo tiempo actúa directamente contra docentes con perfil de lengua extranjera intentando por la vía judicial que cientos de ellos pierdan su estabilidad en el empleo".

La citada ley foral estableció la creación de puestos de trabajo docentes en la plantilla de la Administración foral y reguló el ingreso y provisión de los citados puestos, exigiendo la acreditación del conocimiento de un determinado nivel de lenguas extranjeras para prestar servicios en los centros en los que se imparten programas para el aprendizaje de lenguas extranjeras, concretamente en inglés, francés y alemán. Según ha expuesto, la ley foral ha permitido reducir la alta tasa de interinidad que tenía el profesorado del PAI desde un 69,1% en la que estaba a un nivel del 13,4%.

El consejero ha señalado que "es evidente que para el sindicato Steilas parece que hubiere sido mejor que se dejase de impartir el PAI contra la voluntad de miles de familias que así lo demandan, y también de la demanda de centros que, en su autonomía, prosiguen con el programa de aprendizaje de idiomas".

Gimeno ha señalado que "dirigentes del sindicato Steilas eran laborales fijos de las antiguas ikastolas del Ayuntamiento de Pamplona que, gracias a la ley foral pasaron en 2004 a ser funcionarios del Gobierno de Navarra y que, igual que los funcionarios del PAI, no pertenecían a los cuerpos docentes estatales, donde se integraron gracias a las gestiones del Gobierno de Navarra en el año 2008". "Cuatro años en los que se les aplicó un régimen diferente al del resto de los funcionarios docentes y no pudieron participar tampoco en concursos estatales", ha dicho, para afirmar que "Navarra puede regular el ingreso en la función pública docente de la Comunidad foral sin necesidad de crear cuerpos".

EN EL PAI

Gimeno ha señalado que el programa de aprendizaje en inglés (PAI) está implantado en Navarra desde el curso 1997-1998 y se viene impartiendo actualmente en más de 120 centros de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Además de las 352 plazas ya estabilizadas, el programa PAI cuenta con aproximadamente otros 800 profesores contratados.

Según los datos de la última prematrícula de alumnado de 3 años en Navarra, registrada en marzo de 2024, el modelo G de enseñanza en castellano sumó 2.566 prematrículas, de las que 2.295 lo fueron en el programa PAI. El modelo D de enseñanza en euskera reunió 1.550 solicitudes de admisión para nuevo alumnado de 3 años. De esas solicitudes, 151 lo fueron en D-PAI. Por su parte, el modelo lingüístico A (enseñanza en castellano con euskera como asignatura) sumó 929 solicitudes de admisión, de ellas 827 en A-PAI. En total, 3.280 niños de 3 años matriculados en las redes pública y concertada y de todos los modelos lingüísticos (64,9% del total) reciben este curso educación con el programa PAI.

Si se tiene en cuenta la totalidad de la educación Infantil, Primaria y Secundaria, son 36.892 estudiantes los que este curso 2024-2025 participan en el programa de aprendizaje de inglés (PAI), de los que 34.892 están matriculados en los modelos A y G y 2.000 en los modelos B y D.