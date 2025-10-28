Educación propone para el profesorado de FP 80 horas más para atender al alumnado de los módulos FCT

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha ofrecido este martes al profesorado de los centros públicos de Formación Profesional de Navarra una dotación complementaria de una hora por cada ocho alumnos del antiguo módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que deban todavía realizar sus prácticas en empresa con el anterior sistema formativo.

Representantes del departamento se han reunido esta mañana con los sindicatos integrantes del comité de huelga convocada para los días 3, 4 y 5 de noviembre en la educación navarra y les han trasladado la oferta, que supondría la aportación al conjunto de centros públicos de FP de unas 80 horas añadidas de atención para las prácticas de empresa del alumnado de FCT, ha informado el Gobierno foral. La medida supondría un coste de aproximadamente 300.000 euros y el equivalente a la contratación de cinco profesores más para la atención a este alumnado que aún debe culminar su periodo formativo en empresas con el extinto sistema de módulos FCT, que ya este curso está sustituido por el despliegue de la nueva FP Dual.

Los representantes sindicales presentes en el comité han trasladado al departamento de Educación una propuesta de 4.500 horas más de atención al alumnado de la nueva FP Dual, "con un coste de unos 13 millones de euros", una demanda considerada "inasumible" por Educación, que ha advertido de que "la oferta de las 80 horas de refuerzo está condicionada a que se desconvoque la huelga". Los sindicatos se han comprometido a trasladar la propuesta del departamento al profesorado de Formación Profesional para su análisis.

Educación ha insistido en la reunión con los sindicatos que "los centros de FP navarros tienen 200 horas más para la atención al alumnado este curso, cuantía que se considera suficiente para atender tanto al alumnado que cursa su formación en el formato Dual como al alumnado que tiene que culminar su formación en empresa con arreglo al antiguo sistema de módulos FCT". "No obstante, y tras ordenar la bolsa de horas disponible una vez finalizado todo el proceso de asignación final de horas para los apoyos y desdobles en los centros de FP, se ha podido obtener esa bolsa de refuerzo ofertada hoy al profesorado, y que está basada en la traslación proporcional de horas respecto al módulo FCT, que era de 3 horas por cada grupo de 24 estudiantes", ha añadido.