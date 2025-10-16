Educación publica en el BON el proceso selectivo de oposiciones para 290 nuevos maestros

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Navarra (BON) ha publicado este jueves la convocatoria de las próximas oposiciones mediante las que se seleccionarán 290 nuevos maestros, lo cual permitirá "estabilizar" la plantilla del profesorado de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Navarra, según ha señalado el Gobierno foral en una nota. El plazo de presentación de solicitudes comenzará este viernes, 17 de octubre, y finalizará el próximo 5 de noviembre.

Las especialidades convocadas son Audición y Lenguaje en castellano (23) y en euskera (8); Educación Primaria en castellano (130) y en euskera (42); Inglés en euskera (10), Música en castellano (10) y en euskera (9), y Pedagogía terapéutica en castellano (52) y en euskera (6).

El Gobierno de Navarra ha destacado que "en esta convocatoria la relevancia del número de plazas de profesorado que atiende al alumnado con necesidades educativas específicas supone un 30,3% de la totalidad de las plazas ofertadas, lo que muestra la importancia que el Departamento de Educación sigue otorgando a la inclusión educativa".

En la actualidad la tasa de interinidad estructural en el cuerpo de maestros se sitúa en el 11% y una vez que se lleve a cabo el proceso selectivo de reposición convocado se prevé que sea del 8%, que es el porcentaje que establece la Unión Europea (UE).

El Ejecutivo foral ha explicado que, "dado el éxito que tuvo la medida en el procedimiento anterior", se mantiene la presentación vía telemática de la Programación Didáctica, lo que supone evitar el desplazamiento de las personas aspirantes y tribunales. Asimismo, este año los docentes han podido revisar las pruebas escritas vía telemática, sin tener que desplazarse desde su localidad de residencia o de trabajo al Departamento de Educación.