Empresarios de salones de juego trasladan su "disposición" al Gobierno foral para "mejorar" el decreto sobre el sector

ANESAR pide "ser parte de la solución" frente a un decreto que va a provocar "una "inmediata pérdida de empleo"

PAMPLONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación Navarra de Empresarios de Salones de Juego (ANESAR), Juan Lacarra, ha mostrado este jueves su "mejor ánimo para el diálogo" y su "disposición" para "mejorar" el proyecto de decreto foral del Juego.

"La mano siempre ha estado tendida al diálogo y lo seguirá estando. Queremos ser parte, creo que tenemos que ser parte de la solución", ha subrayado este jueves, en una sesión de trabajo parlamentaria solicitada por el PPN.

Tras destacar las "inconsistencias" del decreto, Lacarra ha subrayado que durante estos meses "hemos podido comprobar las dudas que existen entre los distintos grupos parlamentarios e incluso los propios partidos que conforman el Gobierno de Navarra, y también dudas, observaciones y reparos que han sido puestas de manifiesto por los propios servicios jurídicos del departamento y también por el Consejo de Navarra".

Entre otros aspectos, ha cuestionado la "proporcionalidad o de justificación insuficiente" de medidas como el adelanto de los horarios de cierre, que el Gobierno foral propone argumentando motivos "de orden público". También ha advertido de que "es inmediata la pérdida de empleo, porque en cuanto tengamos que cerrar tres horas antes, se nos van a ir trabajadores a la calle".

Estos "puntos de conflicto" son los que "también detecta y hace ver el propio Consejo de Navarra", que en su informe "expresa una serie de dudas, reparos y observaciones en cuanto a la justificación, necesidad y proporcionalidad" de las medidas.

Según ha afirmado, "el Gobierno justifica su decisión con argumentos que para el Consejo de Navarra, en este caso, no son suficientes ni están razonados, y no solo eso, sino que existen dudas acerca de la veracidad de esos propios datos en los que se basa". "Entendemos muy poco científico, entre comillas, el hecho de relacionar una situación de orden público en la calle con la cercanía de un determinado establecimiento de un salón de juego", ha apuntado, tras considerar que "esa vinculación no está bien traída".

Según Lacarra, "los primeros que no queremos problemas de orden público somos las empresas" y "no podemos intentar evitarlo cerrando antes". "Debemos cuestionar la justificación, que además entendemos sobrevenida en estas razones de orden público, y que aparece por primera vez en un informe posterior a la toma de la decisión", ha subrayado, para a continuación añadir que "existe un agravio comparativo claro con respecto a otros establecimientos de juego como es el bingo".

"No queremos que en nuestras palabras se perciba un enfrentamiento, ni mucho menos, entre distintos subsectores, o entre establecimientos de juego. Nuestro objetivo no es confrontar, sino tener viabilidad empresarial. Y para tener viabilidad empresarial es necesario competir, y aquí se debe tener en cuenta que los bingos y los salones de juego somos competidores comerciales", ha señalado.

Además, ha apuntado que "seguimos esperando respuestas" ya que "ante el informe del Consejo de Navarra hemos pedido reunión tanto con la consejera -Amparo López- como con la Dirección General" y "por el momento está sin contestar". "Estamos a la espera de que nos contesten. Esto se pidió a finales de noviembre. La última reunión que hemos mantenido con el Gobierno de Navarra fue el pasado 14 de junio", ha apuntado.

En nombre del grupo proponente de la comisión, el PPN, Irene Royo ha indicado que es un decreto "claramente mejorable" y que "es responsabilidad de este Parlamento el poderlo mejorar". A su juicio, "hay problemas que se quedan sin resolver" y otros que "todavía, a más a más, con este decreto se pueden incrementar", además de "vacíos en algunas cuestiones". Así, ha pedido "que se revise" el decreto "de la mano del diálogo".

Desde UPN, Marta Álvarez ha subrayado que es un decreto "necesario" pero que "tiene unas carencias muy importantes". En este sentido, ha exigido que se modifique "en los aspectos que ha señalado el Consejo de Navarra", especialmente en lo relacionado con los horarios. "Nos preocupa un Gobierno que no recibe a un sector afectado cuando están haciendo un decreto", ha añadido, tras criticar la "falta de rigor en la elaboración del decreto".

Inma Jurío, del PSN, ha manifestado que "lo que ha pretendido el Gobierno de Navarra" es "regular una actividad económica que puede incidir en el ámbito de la salud de las personas", en referencia a la ludopatía. En este sentido, ha asegurado entender que los empresarios del sector "no estén de acuerdo" con cuestiones como la reducción horaria, "por cuanto limita" sus beneficios económicos.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha comentado que "esas dudas que teníamos algunos grupos parlamentario se han acrecentando" con la publicación del informe del Consejo de Navarra. A su juicio, "no hay suficiente justificación" para adelantar los horarios de cierre y ha planteado "en qué medida estas razones de orden público" que argumenta el Ejecutivo para modificar los horarios "son reales y suficientes".

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha apuntado que "como se nos ha trasladado desde el Departamento, se está estudiando y han tomado buena nota de este dictamen del Consejo de Navarra". "Esperemos que la reflexión que está haciendo desde el Departamento sea una modificación de este reglamento, sea más acorde a las expectativas que tienen ustedes", ha subrayado, tras compartir que "este decreto debe modificarse y mejorarse lo que se pueda mejorar".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha considerado que "abstrayéndose un poco" y "con carácter general", es "un buen decreto foral" que "hacía falta desarrollar", si bien hay "algunas cuestiones, que es verdad que no son menores", que "suscitaban algunas dudas". "Vamos a ver la reflexión conjunta que podemos hacer, y si efectivamente podemos mejorar el decreto foral, pues hagámoslo", ha reivindicado.

Emilio Jiménez, de Vox, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con lo expuesto por la asociación y ha añadido que "nos preocupa mucho" la "mala actitud, nulo diálogo del Gobierno de Navarra, falta de transparencia en el procedimiento seguido", etc. Tras considerar que "no se han seguido los procedimientos adecuados, y esto es un sinsentido", ha pedido que se "paralice" la tramitación del decreto.