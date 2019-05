Enrique Maya dice que la avenida del Ejército recuperará su nombre si es elegido alcalde

Publicado 30/04/2019 12:45:19 CET

El candidato de Navarra Suma a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que la avenida del Ejército, que el lunes comenzó a denominarse oficialmente Catalina de Foix tras la decisión adoptada por el Gobierno municipal, recuperará su nombre si es elegido alcalde en las elecciones municipales del 26 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación en el cruce de la avenida Catalina de Foix con Pío XII, Enrique Maya ha criticado que el alcalde, Joseba Asiron, "utilice el callejero de la ciudad para enfrentar a los pamploneses, generar tensiones innecesarias y plasmar sus obsesiones ideológicas particulares".

El candidato de Navarra Suma ha afirmado que "un alcalde no debe estar para generar problemas donde no los hay, no era un problema en Pamplona que esta avenida tuviera el nombre del ejército" y ha afirmado que ha utilizado como "excusa" el nombre de Catalina de Foix, reina de Navarra, para "quitar el nombre del ejército en Pamplona".

Enrique Maya ha afirmado que "esta avenida da el reconocimiento al papel que ha jugado del ejército, tanto como ejército como específicamente en Pamplona", y ha citado el espacio de la Ciudadela y el entorno, que "le debe mucho al ejército español en Pamplona". "Tenemos que decir claro y alto que esto no responde a valorar a la reina Catalina de Foix, sino a querer eliminar al ejército español de Pamplona", ha afirmado.

El candidato ha asegurado que "esto no es ni razonable ni justo y lo que haremos será volver a recuperar este nombre", tras lo que ha pedido a los vecinos de esta avenida que "no cambien sus tarjetas de visita, que no cambien su página web, que no cambien su dirección, porque en breve volverán a tener el mismo nombre". "Que tengan tranquilidad, que volverá a ser el nombre anterior", ha indicado.