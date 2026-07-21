Esnaola destaca la Semana Internacional de Estudios Medievales de Estella como referente académico internacional

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha participado este martes en la inauguración de la 52ª edición de la Semana Internacional de Estudios Medievales de Estella, donde ha querido recalcar que la cita se ha consolidado ya como un "referente académico de prestigio internacional" y como un "pilar fundamental en el calendario de Estella y de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana".

En el acto de apertura, celebrado en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra, la consejera ha valorado el "ambicioso programa" de la presente edición, que cuenta entre sus ponentes con "destacadas personalidades investigadoras del consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de prestigiosas universidades de Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, México y España".

La 52ª edición durará hasta el próximo viernes, 24 de julio, en el mismo Espacio Cultural Los Llanos, y lleva por título 'Gobernar en la Edad Media: teorías, prácticas y percepciones'. A este respecto, Esnaola ha incidido en que "en la Edad Media gobernar era mucho más que ejercer el poder de forma vertical: exigía acreditar legitimidad, capacidad, preparación y, de manera muy especial, una constante negociación".

Al cierre de su intervención, la consejera ha agradecido también la participación en la propuesta del Ayuntamiento de la localidad, así como la labor del Comité Científico y Organizador del evento por "diseñar un programa de altísima excelencia". Otras entidades que han participado y a las que Esnaola ha querido agradecer también han sido la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, el Centro de Estudios Tierra Estella y el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra.

Tras las palabras de la consejera, en la apertura del evento también ha intervenido el historiador y profesor de la Universidad de Zaragoza Mario Lafuente, que ha desarrollado la temática principal de la presente edición.

CUATRO EJES PRINCIPALES

El programa de la edición de 2026 de SIEME se articula en torno a cuatro grandes ejes temáticos, siendo el primero de ellos el que se desarrollará durante la tarde de este mismo martes. Así, dentro del bloque 'La palabra y la escritura como prácticas de gobierno', se analizará la función de los ulemas (grupos de estudiosos en la tradición islámica) en al-Andalus y Bizancio, con la participación de figuras como Leticia Agúndez (Universidad de Cantabria) y Maribel Fierro y Raúl Estangüi (investigadores del CSIC).

El segundo eje, con el título 'El gobierno de la ciudad', estudiará distintos modelos de municipios castellanos y el sistema político de ciudades medievales como Florencia y Toulouse. Las ponencias sobre este tema tendrán lugar el miércoles 22 de julio, ofrecidas por investigadores e investigadoras como Rafael Narbona (Univesitat de València); Florent Garnier (Universidad de Toulouse), Hipólito Rafael Oliva (Universidad de Sevilla), Alma Poloni (Università degli Studi di Pisa) o Pascual Martínez (Universidad de Valladolid).

La tercera temática del programa se articula en torno al subtítulo 'El gobierno del Emperador y el gobierno de las monarquías entre la teoría y la práctica', donde se ofrecerá un estudio comparativo entre las prácticas imperiales de monarquías como la portuguesa, la castellana, la aragonesa o la navarra. Así, el jueves 23 se ofrecerán las intervenciones de Óscar Villarroel (Universidad Complutense de Madrid), Luigi Provero (Università degli Studi di Torino); Fernando Arias (Universidad de Valladolid), Stephen Church (University of Lincoln), Martín Ríos (Universidad Nacional Autónoma de México), Maria João Branco (Universidade Nova de Lisboa) y Julia Pavón (Universidad de Navarra).

Finalmente, en la última jornada (viernes 24 de julio) se desarrollará la cuarta temática de la edición, 'Gestionar las controversias: negociación y rendición de cuentas', eje centrado en la negociación en las Cortes y la rendición de cuentas de los oficiales en la Edad Media. Así, antes de la clausura del evento, están programadas las intervenciones de Eloísa Ramírez (Universidad Pública de Navarra), Pablo Ortego (Universidad de Málaga), y María Ángeles Martín (Universidad Complutense de Madrid).

ACTIVIDADES ADICIONALES Y PARTICIPACIÓN

Como es habitual en este foro, en cada jornada se desarrollarán debates tras las intervenciones. Asimismo, se desarrollará también un espacio dedicado a las comunicaciones de jóvenes doctores y doctorandos el miércoles 22 de julio, "fomentando así el relevo generacional y la difusión de nuevas tesis de investigación".

Por su parte, además de las sesiones académicas, la Semana Internacional de Estudios Medievales mantendrá esta edición su vínculo con la ciudad de Estella-Lizarra a través de la colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que organizará diversos encuentros y actividades de bienvenida y clausura para ponentes y asistentes.