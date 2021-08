Esparza acusa al Gobierno de Navarra de "inacción" con el TAV para "no molestar a Bildu"

PAMPLONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no ha hecho nada para agilizar" la construcción del tren de alta velocidad en lo que va de legislatura y ha afirmado que el Ejecutivo foral se encuentra en la "inacción" para "no molestar" a EH Bildu.

Esparza ha afirmado en una rueda de prensa que en más de dos años de legislatura el Gobierno de Navarra "sólo ha mantenido dos reuniones" con el Gobierno de España para abordar la eliminación del bucle ferroviario y la construcción de la nueva estación. "No han hecho prácticamente nada en estos más de dos años de legislatura", ha afirmado.

Según el portavoz de Navarra Suma, "la falta de compromiso del PSOE con Navarra es evidente". "Chivite mira para otro lado para no molestar a sus socios, que no quieren que el tren de alta velocidad llegue a Navarra, y no han hecho nada para agilizar una infraestrucutra que es estratégica para el futuro de Navarra", ha dicho.

Insistiendo en esta línea, Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no apuesta por el TAV porque no le interesa, porque está atado a Bildu y porque no quiere molestar presupuestariamente a Pedro Sánchez, lo único que se hace, y a un ritmo muy lento, son los acuerdos a los que llegamos UPN y PP a partir de 2018".

En esta situación, Esparza ha abogado por desarrollar el PSIS de Echavacoiz para la construcción de la nueva estación de tren.

(Habrá ampliación)