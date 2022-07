Esparza considera "intolerables" las agresiones en la calle Curia y pide al PSN que "reflexione" acerca de su pactos

PAMPLONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado "absolutamente intolerables e impropias de una sociedad civilizada y democrática" las agresiones de este jueves en la calle Curia durante el paso de la Corporación Municipal de Pamplona en la procesión de San Fermín.

Asimismo, ha llamado al PSN y a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite a que "reflexionen acerca de con quiénes están pactando y en quienes se apoyan para gobernar, que son los que rompen la convivencia de manera sistemática en nuestra comunidad y no respetan nada ni a nadie". "El comportamiento de sus socios hoy debería avergonzarles", ha remarcado en un comunicado.

Javier Esparza ha expresado "su profunda preocupación con la agresividad que se ha vivido en las calles de Pamplona" y se ha mostrado "seguro de que la mayoría de los pamploneses lo rechazan y no se sienten representados ni identificados con ese modelo de ciudad violenta y sin ley que pretende implantar la izquierda abertzale". "Hoy toda Pamplona, toda Navarra y toda España ha podido ver lo que son y cómo se comportan", ha afirmado.

Esparza ha enviado un "afectuoso abrazo" al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al resto de concejales de Navarra Suma "que han tenido que sufrir zarandeos, escupitajos, lanzamiento de líquidos y objetos, e incluso en el caso de la concejala María Echávarri ha sido tirada al suelo". Además, ha dado las gracias "a los miles de ciudadanos que nos apoyan y que hoy también nos los han hecho saber y han estado apoyándonos".

"No nos van a callar, no nos van a amedrentar ni nos van a sacar de las calles, que es lo que pretenden. Sus actitudes violentas son reflejo de la rabia que tienen porque han perdido el poder y porque saben que no lo van a recuperar", ha aseverado.

Por último, el presidente de UPN ha deseado una pronta recuperación a los agentes municipales agredidos y les ha dado las gracias "de corazón" por su trabajo "para protegernos a todos".