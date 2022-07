Maya, tras lanzar Unzué el chupinazo: "Ha sido el chupinazo más emocionante, más que el que tiré yo"

EH Bildu, Geroa Bai y PSN destacan el buen desarrollo del chupinazo y la "emoción" generada

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que el chupinazo de 2022, que ha corrido a cargo de Juan Carlos Unzué tras dos años de suspensión de las fiestas de San Fermín, ha sido "el más emocionante".

"Ha sido el chupinazo más emocionante, mucho más emocionante que el que tiré yo. Estaba recién llegado y fue precioso, pero este, que lo hemos deseado tanto, y ver cómo ha ido todo, ver el mensaje -de Uzué-, que lo primero que ha hecho ha sido agradecer a todo el personal sanitario que ha trabajando durante la pandemia, y lo segundo, reforzar ese discurso de lucha contra la ELA, que algún día, que nadie lo dude, se descubrirá la forma de que sea una enfermedad de la que se recuperen... Él está lanzando ese mensaje y hay que grabarlo con letras de oro", ha manifestado Maya.

El alcalde, que realizaba estas declaraciones a los medios de comunicación momentos después del chupinazo, se ha mostrado "muy emocionado". "Me he emocionado bastante viendo a Unzué tirarlo, estoy muy emocionado, es un crack, lo ha demostrado siempre: cuando era portero de fútbol era un crack y ahora, con esta tremenda enfermedad, el ejemplo que está dando es imposible de mejorar", ha indicado. "Yo que he estado en ese balcón tirando el chupinazo sé que las palabras cuestan, y él las ha dicho sin ningún papel, le ha salido de dentro... Es un crack", ha incidido.

Tras señalar que durante el chupinazo "todo ha ido muy bien", ha remarcado que "es una gozada el ambiente, lo bien que ha transcurrido todo". "Es la misma energía de siempre, te pega en el pecho como una onda expansiva, y ver la plaza llena es incomparable, insito en que siempre tendré en mi recuerdo, toda mi vida, este chupinazo con Juan Carlos Unzué en este balcón, es impresionante", ha subrayado.

Según ha apuntado, "estamos ante las mejores fiestas del mundo, que recuperan la normalidad". Por tanto, el alcalde ha querido enviar un mensaje de "disfrutar, disfrutar con cabeza y prudencia, pero disfrutar". "Aquí se vive la fiesta como en ningún sitio, somos felices de que tengamos los Sanfermines, y yo estoy feliz de que sea Unzué la persona que tire el chupinazo", ha afirmado, tras remarcar que "el marco es el de siempre, unas ganas de disfrutar tremendas".

Por su parte, el portavoz municipal de EH Bildu, Joseba Asiron, ha afirmado que "han sido dos años muy duros, hemos dejado a mucha gente en el camino y tenemos la responsabilidad este año de pasarlo bien en nuestro nombre y en representación suya". "Yo pensaba que lo iba a tomar de manera más fría, ya vamos teniendo años, tampoco disfrutamos los Sanfermines como con 20 años, pero sin embargo, hoy a la mañana, al ver todo esto, los nervios de siempre", ha indicado.

Igualmente, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha señalado que ha vivido el chupinazo "con gran emoción" y que Unzué "ha sido una persona extraordinaria para lanzar" el chupinazo, además de enviar "un mensaje muy positivo para todas las personas que han trabajado" durante la pandemia, "sanitarios y demás". Además, ha señalado que afronta las fiestas "con más ganas que nunca después de dos años sin Sanfermines". "Este lo vamos a vivir por tres, con gran ilusión. Y veo que en la ciudadanía se siente, se respiran las ganas de San Fermín. Es una fiesta que nos merecemos todos los pamploneses y las pamplonesas, y Pamplona necesita San Fermín también. Estamos muy contentos", ha subrayado.

En nombre de Geroa Bai, el edil Patxi Leuza ha afirmado que estos Sanfermines "han empezado bien, y eso ya es importante". "En la plaza ha sido un ambientazo, ha habido banderas y pancartas y evidentemente no ha pasado nada, ha habido un ambiente sano y muy bueno. No es el reflejo precisamente de estos últimos 3 meses, porque no ha sido fácil con este equipo de gobierno, sobre todo por la exclusión que nos ha hecho en todo lo que tenía que ver con la mesa de los Sanfermines y decisiones que, a mi juicio, eran muy importantes, porque afectaban a toda la ciudadanía", ha trasladado.