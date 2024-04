Esparza critica que al PPN "todo lo que venga de UPN le parece mal", tras rechazar un acuerdo para las europeas

García dice que "el PP, desde la ruptura con UPN, siempre ha ido en solitario a las elecciones europeas"



PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha señalado este lunes que al Partido Popular de Navarra "todo lo que venga de UPN le parece mal", después de que los 'populares' hayan rechazado integrar a un regionalista en la candidatura del PP a las elecciones europeas, y ha afirmado que "si planteamos un acuerdo de colaboración les parece mal y si no planteamos un acuerdo de colaboración también les parece mal".

"Vista la reacción del PP parece que tienen bastante ignorancia o no se enteran de lo que está pasando", ha indicado Esparza en declaraciones a los medios, después de una información de Diario de Navarra que recoge que el PP ha rechazado de momento integrar a un miembro de UPN en su candidatura a las elecciones europeas.

Javier Esparza ha afirmado que tiene "la sensación de que al Partido Popular de Navarra todo lo que venga de UPN le parece mal porque ellos lo que quieren ser es el partido referente del centro de derecha de Navarra, algo que no son, porque la sociedad navarra obviamente no los ha situado en esa posición".

El presidente de UPN ha explicado que mantuvo una reunión con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "en primer lugar, para despedirme porque voy a dejar de ser presidente de UPN el día 28 de abril y me parece que era una reunión de cortesía".

En dicho encuentro, Esparza trasladó a Feijóo "la posibilidad de que analizaran la disposición del Partido Popular a presentarse a las europeas de la misma forma que han hecho otras veces, con una persona de UPN integrada en sus listas". "UPN y el Partido Popular son dos partidos distintos, UPN no es, desde luego, la franquicia de nadie en Navarra, es un partido que tiene legitimidad y criterio propio, pero colabora y coincide en muchas ocasiones también con el Partido Popular, como coincidimos con otras formaciones políticas, y en ese marco de colaboración hemos compartido históricamente candidaturas en elecciones generales y en elecciones europeas también", ha apuntado.

El presidente de UPN ha destacado que "eso es lo que se ha planteado". "El Partido Popular últimamente, en las dos últimas elecciones tanto generales como europeas, que nosotros hemos planteado un escenario de colaboración, el mismo que teníamos con antelación, ha dicho que no. Es legítimo, yo respeto desde luego esa decisión, pero creo que deja a las claras quién está buscando para algunos espacios concretos, como son las elecciones generales o las europeas, una colaboración estable. Quien está buscando esa unidad de acción es UPN y no el PP. Para mi es un error", ha dicho.

Además, ha rechazado el planteamiento del presidente del PPN, Javier García, de que correspondería a la próxima dirección de UPN abordar estas conversaciones. "Demuestra una ignorancia absoluta. Yo en la reunión que tengo con el señor Feijóo planteo la cuestión de las europeas y lo primero que hago es preguntar los plazos. A mí lo que me dice el señor Feijóo es que ellos tienen que tomar una decisión antes del 25 de abril y el congreso de UPN es el día 28. No le va a corresponder a la nueva dirección de UPN tener la posibilidad de negociar nada con el PP, porque la decisión se tiene que tomar antes de que llegue. Entiendo que el señor García, por desconocimiento, obviamente hace estas afirmaciones", ha indicado.

Javier Esparza ha explicado que informó al Consejo Político de UPN y a la Ejecutiva sobre este encuentro y que la Ejecutiva de la formación regionalista "marcará la posición de UPN".

El presidente de los regionalistas ha señalado que Javier García "deja a las claras qué quiere el PP de Navarra, quiere liderar el centro derecha, pero la realidad es la que es, y es muy tozuda en Navarra". "El Partido Popular en Navarra tiene tres de 50 parlamentarios, no tiene ningún alcalde y tiene muy poquitos concejales", ha señalado.

Por otro lado, Esparza ha señalado que en la reunión con Feijóo "no se plantea ningún nombre" de UPN para ir en una candidatura con el PP "porque no estábamos en eso siquiera". Después de que Javier García haya sugerido que el líder de UPN quería incorporarse a la candidatura del PP, Esparza lo ha negado. "Yo he sido muy claro. Voy a dejar de ser presidente de UPN pero me he coprometido con este partido. Yo me he presentado a unas elecciones en Navarra que he ganado, que he tenido más de 92.000 votos de navarros y de navarras a los que ya he dicho que no voy a dar ninguna espantada. Es decir, yo voy a seguir ejerciendo mi actividad parlamentaria y política en esta comunidad y en este Parlamento", ha asegurado.

Así, ha afirmado que "voy a estar, como ya he dicho públicamente, a disposición de la dirección del partido y voy a seguir de forma activa en política porque creo que puedo aportar y estaré en donde la dirección que se elija el día 28 de abril quiera que esté". "Ya está. Este es el compromiso público que tengo y que mantengo, no hay nada más", ha añadido.

Por tanto, ha insistido en que "no se ha hablado de nada" respecto a nombres. "No sé qué es lo que se pretende con ese comentario, pero que esté tranquilo el señor García, que yo me voy a quedar aquí en el Parlamento haciendo oposición con él estos próximos tres años", ha asegurado.

Por su parte, el presidente del PPN y portavoz parlamentario, Javier García, ha destacado que "no es noticia algo que siempre ha sido así" y ha señalado que "el PP, desde la ruptura con UPN, siempre ha ido en solitario a las elecciones europeas, básicamente porque son unas elecciones nacionales con circunscripción única y más allá de la posible colaboración que pudiera existir en un futuro con UPN". "El planteamiento sigue siendo el mismo", ha asegurado.

En la misma línea, ha defendido que "no es noticia que el Partido Popular no cambie su postura, lo que sí que es novedoso y sorprendente es, quizás, descubrir la ambición que existe por parte de algún miembro de UPN de estar dispuesto hasta integrarse en las listas del Partido Popular". Según García, "la noticia es esa, esa ambición que existe por parte de cierta persona o ciertas personas" de "querer integrarse en las listas del Partido Popular".

Preguntado sobre a quién era esa persona de UPN, el presidente del PPN ha respondido que "entiendo que quien fue a negociar, no sé si con conocimiento o no de los nuevos líderes de UPN".

De hecho, García ha señalado que "las conversaciones corresponden a la nueva dirección que salga de UPN, que está en un proceso congresual y hay que respetar efectivamente los procedimientos internos". "Me gustaría saber también si esa nueva dirección es consciente o no de estos contactos, que fueron antes del transcurso del Consejo Político de UPN del sábado. Estas conversaciones fueron anteriores a raíz de una llamada del actual líder de UPN", ha señalado.

Javier García ha afirmado que "el Partido Popular sigue siendo el mismo, aquel con el que rechazó el señor Esparza un acuerdo en las municipales, aquel con el que Esparza rechazó un generoso acuerdo por parte del Partido Popular para las generales en las que se les daba la posibilidad de encabezar la lista al Congreso de los Diputados".

García ha insistido en que "el Partido Popular mantiene la misma postura, no nos hemos presentado nunca en coalición a las elecciones europeas al ser circunscripción única a nivel nacional".

Javier García ha asegurado que el PP "trabaja por ser un partido de centro derecha referente en la Comunidad foral, no tenemos debates internos, no tenemos debates de qué queremos ser de mayor, tenemos muy claro qué quiere ser el PP de mayor, no queremos entrar en ningún reparto dentro del partido, es un partido unido, que tiene claras sus ideas y cuáles son sus convicciones".