Esparza dice que "a Navarra se le está tomando el pelo con la llegada del tren de alta velocidad"

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que, con el tren de alta velocidad, "a Navarra se le está tomando el pelo". "No puede ser que en los últimos 30 años, gobiernos de todos los colores, del PSOE o del PP, nos hayan mareado a todos", ha censurado.

Así lo ha señalado al ser preguntado por los datos de la Intervención General del Estado que recogen que, entre 2015 y 2021, las inversiones que se ejecutaron en Navarra sumaron 300 millones de los 388 planteados inicialmente (77,3% de ejecución).

Esparza ha comentado que "en UPN nos sentimos engañados, porque la realidad ha sido que hasta el 2018, en el que Mariano Rajoy necesitaba los votos de los dos diputados de UPN en el Congreso, no hubo una apuesta de verdad por la alta velocidad en Navarra". "Parte de todo lo que se está haciendo, de las obras que se ven hoy en el entorno a Marcilla, nacen de ese acuerdo, pero porque había una necesidad, porque si el PP no hubiera tenido esa necesidad, igual no teníamos esas obras hechas", ha indicado.

Según ha continuado, "hablo del PP, pero si hablo del PSOE es exactamente igual". "Tenemos acuerdos firmados con el PSOE para que llegue a la alta velocidad y nos han tomado el pelo. Se está invirtiendo y se ha invertido mucho menos que en otros sitios", ha aseverado Esparza.

El portavoz regionalista ha comentado que "este es un ejemplo claro, que se puede suscribir también al ámbito general de esos datos" de la Intervención, datos que "dejan blanco sobre negro que lo que estamos diciendo es verdad, que al final las prioridades de los partidos nacionales son otras".

A su juicio, "las prioridades del PP o del PSOE no están en Navarra". "Ellos invierten donde tienen más votos, donde tienen otro tipo de necesidades. Invierten en el País Vasco, invierten en Cataluña, invierten en Madrid, invierten en Valencia, invierten en Andalucía, invierten en las Comunidades que más población tienen y que de alguna forma hacen que alguien llegue a la Presidencia del Gobierno de España o no llegue", ha expuesto.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado sobre este asunto que "nosotras estamos trabajando en favor de la gente, en favor de que Navarra siga avanzando y también lo hacemos en Madrid". "En su día ya hubo unas conversaciones por parte de EH Bildu en Madrid con el Gobierno del Estado y de cara a los próximos Presupuestos", ha dicho, para señalar que "vamos a seguir llevando propuestas, como lo hemos hecho hasta ahora".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha opinado que "el Estado no solo está invirtiendo menos de lo que debería en Navarra, sino que está siendo en comparación con el resto, la última en gasto de inversión para infraestructuras". "Son datos lo suficientemente preocupantes y las inversiones lo suficientemente interesantes y necesarias para el conjunto de la ciudadanía como para que la presidenta nos explique si tiene intención de emprender alguna acción", ha dicho, para defender que "Navarra está siendo solidaria con el conjunto del Estado, está aportando durante todos estos años lo que corresponde para el conjunto de las infraestructuras del conjunto del Estado, en este caso el 1,6, y sin embargo, Navarra no está recibiendo del Estado la devolución de lo que se debe invertir aquí".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que la inversión del Estado en Navarra en siete años ha sido de 300 millones, "una media de 62 euros, muy lejos de los 92 euros que se han hecho en el País Vasco". "Nuestro Gobierno tiene que reaccionar. Y ahora que Pedro Sánchez se está reuniendo con todos los presidentes, nuestra presidenta, ¿qué es lo que va a hacer?", ha dicho, para indicar que "no vemos liderazgo en este Gobierno socialista, con su presidenta a la cabeza, para pedir un trato más justo para Navarra".