Esparza (Navarra Suma) cree "inmoral" que el PSN "pretenda liderar Navarra con la abstención de EH Bildu"

Publicado 19/06/2019 14:44:44 CET

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha manifestado que "desgraciadamente hay un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu" en la Comunidad foral y ha señalado que "es inmoral que el PSN pretenda liderar esta Comunidad con la abstención de EH Bildu".

Esparza, que ha dado la "enhorabuena" a Unai Hualde como presidente del Parlamento, ha criticado "un teatro y un paripé perfectamente orquestado desde hace días para que pareciera una cosa y haya terminado siendo justamente lo contrario".

En declaraciones a los medios de comunicación, el líder de Navarra Suma ha indicado que "aquellas peticiones que la presidenta del Gobierno realizó en rueda de prensa de que la Presidencia del Parlamento fuera para Geroa Bai, de que EH Bildu estuviera en la Mesa del Parlamento y de que la gobernabilidad de Navarra no podía estar en manos de Navarra Suma parece que al menos dos de ellas se han cumplido" porque "el PSN ha cedido a ese chantaje".

Ha preguntado así si "va a cruzar esa línea inmoral de terminar pactando un gobierno con EH Bildu". "Eso tendrán que explicar los socialistas al conjunto de la sociedad navarra, a la sociedad española", ha manifestado, para opinar que lo ocurrido hoy "marca un antes y un después".

Preguntado si se ve más lejos de la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza ha indicado que "no", que "esto va a ser muy largo". "La sociedad navarra no quería un presidente del Parlamento nacionalista y lo tenemos gracias al PSN", ha expuesto, para agregar que "es un PSN que ha llegado a un acuerdo con EH Bildu".

A su juicio, "es inmoral que el PSN pretenda liderar esta Comunidad con la abstención de EH Bildu". "Con los amigos de los asesinos no se puede pactar", ha dicho, para afirmar que "no se si María Chivite va a ser presidenta o no, lo que sí se es que para ser presidenta necesita los votos de EH Bildu, el apoyo o la abstención de EH Bildu".

"Ella es la que tiene que decidir si está dispuesta a dar ese paso y parece, como vamos encaminados, que sí; que lo explique a los ciudadanos y también que Pedro Sánchez explique que es capaz de conformar un Gobierno en Navarra en manos de EH Bildu", ha señalado, para indicar que "lo que está pasando en este Parlamento y lo que pueda ocurrir en la conformación de un gobierno va a contar con la bendición del presidente del Gobierno".

Sobre si Navarra Suma apoyaría a Sánchez, Esparza ha indicado que "no podemos dar el apoyo a un presidente que es capaz de pactar con los amigos de Josu Ternera, no lo hemos hecho nunca, nos parece inmoral y no lo vamos a hacer".