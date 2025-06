Esparza (UPN) dice que Chivite está "contaminada" por Cerdán y Alzórriz y debe dimitir: "No puede seguir un minuto más"

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta de Navarra, María Chivite, "no es de fiar" y "es insostenible su situación". "Chivite está contaminada. Contaminada por Cerdán y por Alzórriz. Contaminada por una adjudicación inexplicable. Contaminada por Servinabar. Contaminada por que las dos personas más poderosas dentro del Partido Socialista de Navarra han caído. Han caído sus dos pilares", ha dicho.

Así se ha pronunciado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación un día después de que Ramón Alzórriz presentase su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra tras las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil que han llevado también a la dimisión del navarro Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

"Chivite no puede seguir de presidenta ni un minuto más. Ayer la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, pidió la dimisión de María Chivite cuando conocimos que Cerdán es dueño de Servinabar, cuando conocimos que a Cerdán el Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite, le había adjudicado la mayor obra pública que se ha adjudicado de Navarra en los últimos diez años, 76 millones de euros", ha señalado.

Una adjudicación que, según ha añadido, "nosotros denunciamos públicamente y que terminamos, ante la inacción del Gobierno, llevando con una denuncia a la Guardia Civil". "Esto era por la mañana. Por la tarde fuimos conocedores de que cae el número 2 de María Chivite por vinculaciones también con la misma empresa, con Servinabar. Y la respuesta de la presidenta del Gobierno es que no sabía nada. Preside Navarra pero no sabe nada. Es amiga de Cerdán y Alzórriz pero no sabe nada. No es creíble. La vinculación del socialismo navarro con una de las empresas que están siendo cuestionadas en esta trama de corrupción a nivel nacional es evidente", ha remarcado.

Ha añadido Esparza que "hace un año empezamos a denunciar públicamente la adjudicación de los túneles de Belate". "Hace un año dijimos que era incomprensible lo que se estaba haciendo. Y la respuesta de María Chivite, de la presidenta del Gobierno, ¿cuál fue? Lo primero, insultarnos. Después, descalificarnos. Ocultarnos información", ha criticado.

Según ha continuado, "no dejaron que vinieran a comparecer a esta Cámara, a este Parlamento, miembros de esa mesa de contratación, funcionarios públicos" y "no quiso que se revisara esa adjudicación por parte del Tribunal de Contratos Públicos de Navarra, funcionarios de acreditado prestigio".

"Este Gobierno nombró a un señor que terminó siendo el presidente de esa mesa de contratación con 73 años. Y, finalmente, se le adjudica la obra a Servinabaar. Se le adjudican 76 millones de euros a la empresa del amigo de María Chivite, a la empresa de la persona más poderosa dentro del Partido Socialista de Navarra", ha apuntado.

A su juicio, "María Chivite es responsable por acción o por omisión". "Navarra necesita un gobierno que no tenga sombra de corrupción. Navarra necesita un gobierno que no genere ninguna duda, ninguna sospecha. Lo entiende absolutamente todo el mundo, menos parece María Chivite, que sigue empeñada en aferrarse a ese sillón", ha remarcado.

Ha añadido Esparza que "visto lo visto, este Gobierno no es de fiar, y esta presidenta no es de fiar". "Es insostenible su situación. Desde luego, para UPN, Chivite está contaminada. Contaminada por Cerdán y por Alzórriz. Contaminada por una adjudicación inexplicable. Contaminada por Servinabar. Contaminada porque las dos personas más poderosas dentro del Partido Socialista de Navarra han caído. Han caído sus dos pilares", ha reivindicado.

Según Esparza, "quien ha mandado en Navarra, y no se ha movido nada sin su consentimiento, es Santos Cerdán, número uno". "Su mano derecha, ¿quién era? Ramón Alzórriz, número dos. Y después, ¿quién estaba? La presidenta del Gobierno, número tres. Nadie se cree que María Chivite no supiera nada de esto. Y debe dimitir", ha reclamado.

En este sentido, ha planteado "qué es lo próximo que vamos a conocer". "¿Pueden garantizar que no va a salir ningún otro nombre? ¿Quién va a ser el próximo? Chivite está inhabilitada para seguir siendo presidenta del Gobierno, desde luego, a nuestro juicio", ha criticado.

En referencia a la situación de Alzórriz, Esparza ha subrayado que "yo sí sé dónde trabajan las parejas de mis compañeros, y más si son amigos". "Es imposible que tú no sepas dónde trabaja la pareja de un compañero tuyo, de un amigo tuyo personal y profesional. Una persona con la que compartes muchas horas, a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchos años. Es imposible. Y querer vendernos eso es intentar mentirnos a la cara", ha comentado.

Para Esparza, "el acuerdo de gobierno y los presupuestos están manchados por una sombra de corrupción absoluta". "Porque, finalmente, los presupuestos de todos los navarros van a servir para pagar unas obras que tienen un halo de sospecha enorme, para pagar las obras que se le han adjudicado al señor Cerdán", ha continuado.

Sobre la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, como ha planteado Contigo-Zurekin, el portavoz regionalista ha indicado que "con nosotros no han hablado, y los socios de gobierno yo creo que tienen que hacer una reflexión". "Yo creo que de la misma forma que la sociedad navarra sabe que esto es insostenible, los socios de gobierno, por mucho que quieran intentar sujetar este asunto en este momento, saben que es insostenible. Van cambiando, veremos qué comisión de investigación presentan, y a partir de ahí tomaremos las decisiones que correspondan, pero hasta ahora no se han dirigido a nosotros", ha apuntado.

Por otro lado, ha añadido que "nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se revise ningún expediente". "No lo hemos tenido nunca y hemos votado a favor de las comisiones de investigación siempre y seguiremos haciéndolo. Por lo tanto, veremos a ver en qué consiste, pero no tenemos ningún pudor en apoyar comisiones de investigación lo amplias que quieran", ha manifestado.