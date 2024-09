Esparza (UPN) dice que las palabras del cura en Cascante sobre inmigración fueron "absolutamente desafortunadas"

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que no comparte las palabras del sacerdote de Cascante en la homilía del domingo en la Basílica del Romero, en las que incidía en las "facilidades" de los poderes públicos a los inmigrantes.

A preguntas de los periodistas en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Esparza ha indicado que las palabras del sacerdote Jesús Planillo "fueron unas palabras absolutamente desafortunadas, que no compartimos muchos de los que estábamos allá". "Creo que él se equivocó. De hecho, pidió disculpas", ha indicado.

Según ha subrayado Esparza, "es evidente, no compartimos esas posiciones, no las hemos compartido nunca y no las vamos a compartir ahora".