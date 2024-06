Esparza ve "muy presuntuoso" que el PP crea que el votante de UPN solo puede votarle a él y García no ve alternativa

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que es "muy presuntuoso" por parte del Partido Popular "pensar que al único partido al que puede votar" el votante de UPN es a él, mientras que el dirigente del PPN, Javier García, se ha preguntado que si no votan al PP los votantes regionalistas, "¿a qué otro partido van a votar?".

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. Esparza ha señalado que "es curioso" que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista "no hagan más que hablar de UPN" cuando éste no se presenta a las elecciones europeas. "Yo creo que eso evidencia que somos la primera fuerza política en esta tierra", ha dicho.

Ha comentado que UPN es "un partido muy transversal", donde "hay gente que votará unas cosas, hay gente que votará otras". "¿A quién van a votar? Me parece muy presuntuoso por parte del Partido Popular pensar que al único partido al que se le puede votar es al Partido Popular, o parece como exigir al votante de UPN que tiene que votar sí o sí al Partido Popular", ha planteado.

Según ha continuado, "los votantes de UPN votarán lo que quieran legítimamente, votaremos lo que queramos; unos votarán al Partido Popular, otros no votarán al Partido Popular y otros no votarán". "Habrá de todo. Lo que sí hacen todos es votar a UPN, que yo creo que esa es una de las cuestiones", ha aseverado, para pedir al PP que esté "tranquilo", "tiene unas elecciones el próximo domingo y yo le deseo toda la suerte del mundo, pero que se centren en lo que se tienen que centrar y no se centren en otras cosas porque creo que no les ha ido nada bien".

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Navarra (PPN), Javier García, ha manifestado, después de que UPN diera "libertad de voto" a sus votantes en las próximas elecciones europeas y no lo pidiese para el PPN, que "yo me pregunto que si no votan al Partido Popular, ¿a qué otro partido van a votar?".

García ha destacado "la garantía" que es "dar voz al Partido Popular para poner en un buen sitio a la Comunidad foral de Navarra". "Y eso es lo que viene defendiendo este partido y lo seguirá haciendo hasta el viernes", ha dicho, para señalar que es importante que líderes como el del PP, Alberto Núñez Feijóo, "estén presentes en la Comunidad".

"Eso implica que hay una importancia, que nos importa Navarra, que defendemos Navarra y que queremos sentar a un navarro en el lugar donde se defienden las cuestiones verdaderamente importantes también para el conjunto de la sociedad navarra", ha afirmado, para indicar que para el PP "Navarra es una prioridad y así se está viendo".

Además, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha manifestado este lunes que el expresidente del Gobierno central José María Aznar, que el próximo viernes cerrará la campaña del PPN en Pamplona, "no es bien recibido en nuestra tierra".

Ha señalado Alzórriz que Aznar es "un expresidente que utiliza el insulto como palabra". "Es el que llamó a ETA Movimiento de Liberación Nacional, el que más presos de ETA acercó bajo su mandato, el que nos mintió con las armas de destrucción masiva y nos llevó a una guerra injusta, el que nos mintió diciendo que ETA había perpetrado los atentados del 11M a sabiendas de que habían sido los yihadistas, el que habla de que Israel tiene que terminar el trabajo, el que apoya a un genocida como es Netanyahu, el que vota contra Navarra y contra nuestros Fueros", ha dicho.

Ha indicado que Aznar "no es bienvenido en nuestra tierra", que es "una tierra de libertad, de prosperidad, una tierra que ama las libertades y que trabaja todos los días por mejorar la convivencia". "Ahí está la sociedad navarra", ha dicho, para criticar también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "el del mucho ruido y pocas nueces".