Estafan 60.000 euros en dos meses en Navarra con el método del 'hijo en apuros'

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recogido en Navarra en los dos últimos meses una decena de denuncias relacionadas con el llamado método del 'hijo en apuros', con el que se han estafado 60.000 euros, unos 6.000 euros por denuncia.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, "el modus operandi es siempre similar". "Se aprovechan del vínculo familiar. La víctima recibe un mensaje desde un número de teléfono desconocido. El estafador se hace pasar por su hijo o hija alegando que su teléfono habitual está roto, ha sido robado o no tiene batería y por eso utiliza un número nuevo o el de un amigo. Después, el falso familiar alega una situación económica apremiante que requiere una actuación inmediata. Las excusas más frecuentes incluyen la necesidad de pagar una factura urgente, el pago de una multa, un problema bancario o la necesidad de comprar un billete de tren o avión", ha añadido el cuerpo policial.

El paso final de la estafa es solicitar a la víctima que realice una transferencia bancaria urgente a una cuenta específica, insistiendo en la rapidez y poniendo cualquier pretexto para evitar que la víctima intente contactarles mediante una llamada.

Por otro lado, la Policía Nacional también ha advertido de la llamada 'estafa del like', modalidad menos conocida en la que los estafadores contactan con las víctimas generalmente a través de redes sociales. "Les ofrecen pagarles a cambio de que den 'me gusta' a vídeos o fotos de diferentes plataformas. Al principio sí reciben pequeñas compensaciones económicas pero a medida que va pasando el tiempo les proponen tareas más complejas hasta que llegan a plantearles que inviertan dinero en distintas plataformas que no revierten beneficios auténticos y que, en muchas ocasiones, buscan no solo estafar dinero sino también capturar información personal", ha apuntado.

Para evitar estas estafas, en el caso del 'hijo en apuros', la Policía Nacional propone un truco sencillo: establecer una clave secreta familiar. Puede tratarse de algo muy personal y difícil de adivinar para un extraño. Cualquier palabra o frase funciona, siempre y cuando solo la conozcan los seres cercanos.

Otra de las medidas más sencillas y efectivas es no facilitar información alguna al teléfono desconocido, colgar y llamar directamente al familiar. Si no es posible contactar con él o ella, esperar.

En el caso de la 'estafa del like' es conveniente tener en cuenta que, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Se recomienda que los usuarios investiguen las plataformas antes de facilitar cualquier dato personal o financiero.