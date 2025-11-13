Un estudio consigue 78 nacimientos en parejas tratadas por el SNS con problemas de fertilidad por causas genéticas

Archivo - Javier Gómez-Arrue, director de Navarrabiomed; Izaskun Ituláin, gestora de CEIN; y Jesús Zabaleta, Investigador Principal de ReproNAGEN, junto al equipo del proyecto de NNBi y Navarrabiomed. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto estratégico ReproNAGEN, liderado por el centro de investigación biomédica Navarrabiomed y con un presupuesto de 1,3 millones de euros financiado por el Gobierno de Navarra, ha orientado durante tres años sus esfuerzos a abordar uno de los mayores retos en reproducción asistida: los fallos de implantación recurrente y los abortos de repetición que impiden la gestación en casos de alta complejidad. Gracias a este estudio de medicina genómica se han conseguido 78 nacimientos en parejas con problemas de fertilidad asociados a causas genéticas, en concreto, se han detectado incompatibilidades inmunológicas, alteraciones genéticas y problemas de calidad embrionaria hasta ahora no identificadas con pruebas convencionales, ha informado el Ejecutivo en una nota.

En el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente S4, el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital del Gobierno foral ha apoyado esta iniciativa estratégica, a través de la convocatoria de Ayudas para realizar proyectos estratégicos de I+D 2022-2025 del departamento, en la que ha participado la Unidad de Medicina Genómica de Navarrabiomed, el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Navarra y la empresa NNBi.

Este consorcio ha permitido estudiar las causas genéticas que impiden de forma recurrente la gestación en pacientes que acuden a la Unidad de Reproducción Asistida del HUN con el objetivo de disminuir los fallos de implantación, la tasa de abortos espontáneos recurrentes y baja calidad embrionaria.

Jesús Zabaleta, responsable de la Unidad de Reproducción Asistida del HUN e Investigador Principal del proyecto ReproNAGEN en Navarrabiomed, ha señalado que "en total, han participado 137 parejas y hemos logrado solventar los problemas reproductivos en un 57% de los casos y conseguido un total de 78 embarazos, que no hubiéramos podido alcanzar con las técnicas convencionales que tenemos implantadas".

En 39 casos se ha conseguido el embarazo, específicamente, tras la aplicación de estudios genómicos avanzados mientras que en el resto de casos se ha conseguido tras la aplicación de técnicas novedosas de análisis de la compatibilidad inmune entre la madre y el embrión y la aplicación de otras técnicas de medicina personalizada, han explicado.

DETALLE DEL ESTUDIO

A todas las parejas que han participado en ReproNAGEN se les ha realizado el análisis del ADN para detectar si existían problemas genéticos de fertilidad o de incompatibilidad, que pudieran tratarse antes de la transferencia embrionaria. En aquellos casos en los que la transferencia terminaba en un nuevo aborto natural, se ha estudiado el genoma completo del embrión para detectar problemáticas asociadas a la fase de implantación y buscar nuevas alternativas terapéuticas, ha indicado el Gobierno foral.

En este sentido, y gracias a la secuenciación completa del genoma de la pareja y del embrión, se han diagnosticado incompatibilidades inmunológicas, alteraciones genéticas y problemas de calidad embrionaria hasta ahora no detectadas con pruebas convencionales.

Estos avances, ha indicado, suponen un nuevo abordaje clínico en la sanidad pública que permite a las parejas incrementar el porcentaje de éxito de embarazo. "Gracias a la información obtenida y analizada en ReproNAGEN, hemos podido ofrecer alternativas adaptadas a cada caso personalizando el procedimiento clínico y el tratamiento farmacológico para conseguir embarazos en casos de alta complejidad", ha expuesto Jesús Zabaleta.

DESCENSO DE LA NATALIDAD

Según los últimos datos del INE (2024), en la Comunidad foral se registraron un total de 24% menos de nacimientos que hace una década. Por ello, el estudio abre un nuevo escenario con alternativas terapéuticas para el sistema con las que hacer frente a la caída de la natalidad registrada en los últimos años.

Se estima que una de cada seis personas en el mundo enfrenta problemas de fertilidad a lo largo de su vida reproductiva. En Navarra, la Unidad de Reproducción Asistida del HUN atiende a cerca de 1.000 parejas al año, y 600 pasan por diversos tratamientos de fertilidad. Las causas pueden encontrarse en la mujer, en el hombre o en ambos debido a factores diversos como la edad, la calidad embrionaria o las alteraciones genéticas, ha indicado el Ejecutivo.