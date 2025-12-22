Las exportaciones de Navarra descienden un 4,5% en los diez primeros meses de 2025

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones navarras de mercancías alcanzaron en los diez primeros meses de 2025 un valor de 8.196,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior. La cuantía de las importaciones es de 5.183,8 millones de euros, un 8,5% menos respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

'Turismos de menos de 10 personas' es la partida más importante de las exportaciones. Registra un descenso en el volumen de ventas del 15,8%. Este descenso se debe principalmente al importe de las ventas a Italia, Francia y Alemania, que registran tasas de variación interanual del -29,6%, -24,5% y -4,9%, respectivamente.

El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, decrecen un 0,7%, destacando el buen comportamiento de 'Transformadores eléctricos, convertidores estáticos', que suben un 11,1%.

Los principales países receptores de las exportaciones navarras son, por orden de cuantía económica, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Destaca el descenso del importe de las ventas a Italia (-19,8%) y Francia (-6,6%).

En cuanto a las importaciones de Navarra, la principal partida es 'Partes y accesorios de vehículos automóviles', que registra un decrecimiento del 32,3%, debido principalmente al descenso de las compras a Polonia (-62,5%), Alemania (-21,1%) y Hungría (-69,3%).

En el conjunto de España las exportaciones crecen el 0,8% respecto al mismo periodo de 2024 y las importaciones el 4,9%.

En cuando a los datos del mes de octubre, las exportaciones navarras de mercancías registran en octubre un valor de 923,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones alcanzan un valor de 597,3 millones de euros, cifra un 4,7% inferior a la registrada el mismo mes de 2024.

El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, obtiene en Navarra un resultado positivo de 326,6 millones de euros y registra un decrecimiento del 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura, cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 154,7% y baja 0,6 puntos porcentuales respecto a la de octubre de 2024.

En el conjunto nacional, las exportaciones e importaciones crecen en octubre de 2025 un 3,3% y un 4,9% respectivamente en relación al mismo mes del año anterior.

El saldo comercial del conjunto de España es de -4.692,8 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 88,6%, 1,4 puntos porcentuales menos que la registrada el año anterior.