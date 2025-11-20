Las exportaciones de Navarra descienden un 5% en los nueve primeros meses del año

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones navarras de mercancías alcanzan entre enero y septiembre un valor de 7.244,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

La cuantía de las importaciones es de 4.563 millones de euros, un 8,6% menos respecto al mismo periodo de 2024.

'Turismos de menos de 10 personas' es la partida más importante de las exportaciones y registra un descenso en el volumen de ventas del 17,2%. Este descenso se debe principalmente al importe de las ventas a Alemania, Italia y Francia, que registran tasas de variación interanual del -8,3%, -27,9% y -27,6%, respectivamente.

El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, decrecen un 1,1%, destacando el buen comportamiento de 'Transformadores eléctricos, convertidores', que suben un 14,7%.

Los principales países receptores de las exportaciones navarras son, por orden de cuantía económica, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Destaca el descenso del importe de las ventas a Italia (-19,1%) y Francia (-7,6%).

En cuanto a las importaciones de Navarra, la principal partida es 'Partes y accesorios de vehículos automóviles', que registra un decrecimiento del 31,1%, debido principalmente al descenso de las compras a Polonia (-65,6%), Hungría (-72,5%) y República Checa (-30,4%).

En el conjunto de España las exportaciones crecen en los nueve primeros meses del año un 0,5% y las importaciones suben un 5%.

Atendiendo únicamente a los datos de septiembre, las exportaciones navarras de mercancías registran un valor de 901,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Las importaciones alcanzan un valor de 582,9 millones de euros, cifra un 3% superior a la registrada el mismo mes de 2024.

El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, obtiene en Navarra un resultado positivo de 318,3 millones de euros y registra un decrecimiento del 1,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura, cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 154,6% y baja 2,4 puntos porcentuales respecto a la de septiembre de 2024.

En el conjunto de España, las exportaciones e importaciones crecen en septiembre un 2,6% y un 10,1% respectivamente en relación al mismo mes del año anterior. El saldo comercial de España es de -6.001 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 84,4%, 6,2 puntos porcentuales menos que la registrada el año anterior.