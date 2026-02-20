La exposición 'Miradas de Pamplona en la Colección de Arte Municipal', en Civivox Pompelo

Imagen de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Civivox Pompelo acoge, hasta el próximo 1 de septiembre, la exposición 'Miradas de Pamplona en la Colección de Arte Municipal', una selección de 20 obras de diversos autores que muestran su particular visión de la ciudad. A través de miradas, técnicas y disciplinas diferentes, desde pintura a fotografía, escultura, impresión o grabado, "Pamplona se redescubre en sus paisajes, sus símbolos y estampas de la vida cotidiana de la ciudad", ha indicado el Ayuntamiento.

Las 20 obras se han elegido específicamente para la sala de exposiciones del nuevo civivox, una de las tres disponibles en la planta sótano, de 1.166,66 metros cuadrados, entre las 500 que conforman la Colección de Arte Contemporáneo municipal, que agrupa a unos 400 artistas. Los lugares que reflejan incluyen emplazamientos del Casco Antiguo, como la Catedral, San Cernin, Recoletas o Navarrería, el parque de Aranzadi, Ciudadela o Taconera.

Las obras permiten realizar un recorrido por interpretaciones artísticas personales de la ciudad, en distintas épocas, que contribuyen a la construcción de la identidad de Pamplona, al tiempo que integran un recorrido artístico con inicio en 1943, de la mano del pintor Jesús Basiano, y con cierre en 2007, de la mano del navarro Pedro Salaberri.

Aunque la pintura tiene un peso destacado en la selección, la muestra incorpora también fotografía, escultura y obra gráfica, ampliando así las formas de aproximación a la ciudad. No todas las piezas representan de manera literal espacios reconocibles, ha expuesto el Ayuntamiento, sino que algunas reflexionan sobre la propia idea de ciudad como concepto cultural, simbólico y emocional. La exposición reúne a artistas de distintas generaciones, entre ellos Lorea Alfaro, Pedro Salaberri, Elena Goñi, Carlos Irijalba, Fermín Alvira, Aitziber Akerreta o Dick Rekalde, "estableciendo un diálogo intergeneracional que enriquece la lectura contemporánea de Pamplona desde múltiples lenguajes y sensibilidades".

La exposición 'Miradas de Pamplona en la Colección de Arte Municipal' se puede visitar, de lunes a sábado, en horario de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30. Los domingos y festivos, el recinto permanece cerrado. Este horario es el mismo para las otras dos exposiciones ofrecidas en Civivox Pompelo: 'De Irulegi a Pompelo. Los orígenes de una ciudad', hasta el 27 de septiembre, y Colección museográfica de Javier Ciga, que es exposición permanente de 133 obras del pintor pamplonés.