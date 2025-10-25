Fallece un motorista de 54 años tras sufrir una salida de vía en Burgui

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha fallecido la tarde de este sábado tras sufrir una salida de vía mientras circulaba en su motocicleta a la altura del kilómetro 12,3 de la carretera NA-214, en el término municipal de Burgui.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 12.19 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Navascués, al equipo médico de Isaba, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, un varón de 54 años, que ha fallecido en el lugar. Su cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.