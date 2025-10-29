Una fallecida en una colisión frontal entre un turismo y un camión en la AP-15, en Olite

Los servicios de emergencia intervienen en el lugar del accidente. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un turismo, de 41 años y vecina de San Sebastián, ha fallecido este miércoles al chocar frontalmente contra un camión la altura del punto kilométrico 45,1 de la AP-15, sentido Pamplona-Tudela, en el término municipal de Olite.

Posteriormente, a causa de la disminución de la velocidad en el punto por el accidente, se ha producido una segunda colisión por alcance entre dos turismos, cuyos ocupantes no han requerido evacuación ni atención médica.

El accidente, que se ha producido a las 10.10 horas, ha consistido en una salida de vía por el margen izquierdo del turismo, cruzando la mediana e invadiendo la plataforma de circulación del sentido contrario, colisionando frontalmente con el camión. El vehículo, que circulaba sentido Pamplona, ha cruzado la mediana y ha invadido la plataforma sentido Tudela, informan desde la Guardia Civil.

Como consecuencia del impacto, ha fallecido la conductora del turismo, una mujer de 41 años, vecina de San Sebastián. El camionero implicado ha resultado herido leve y atendido in situ por los servicios médicos.

En la atención del siniestro han intervenido bomberos del parque de Tafalla, dos ambulancias de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de zona y un helicóptero medicalizado. También han colaborado en el lugar patrullas de Policía Foral y la Policía Nacional.

La carretera ha permanecido afectada mientras se realizaban las labores de atención y retirada de los vehículos, habilitándose un carril de circulación en el punto.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias.