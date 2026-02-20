La falta de precipitaciones permitirá que los caudales en la Cuenca del Ebro mantengan tendencia descendente

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La disminución de las precipitaciones está permitiendo que los caudales de los ríos en la Cuenca del Ebro se encuentren, de forma generalizada, en ligera tendencia decreciente o estabilizados, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En el tramo medio del Ebro el caudal disminuye de forma muy evidente, con un caudal entorno a los 900 m3/s en Castejón.

Según la CHE, en líneas generales, la falta de lluvias durante los próximos días permitirá que los caudales mantengan una tendencia descendente en casi todos los cursos fluviales de la cuenca del Ebro.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO ( https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro ), donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.