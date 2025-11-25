Félix Taberna reivindica "una sociedad libre de violencia hacia las mujeres"

I-D: El vicepresidente primero de Navarra, Félix Taberna, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, en una concentración por el 25N en Barcelona. - Gobierno de Navarra

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha reivindicado este martes "una sociedad libre de violencia hacia las mujeres", con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de este tipo de violencias.

Taberna, que se encuentra en Barcelona por cuestiones de agenda, ha asistido al acto institucional organizado de manera conjunta por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, junto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la Consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y del resto de miembros del Govern.

Taberna, que antes ha mantenido un breve encuentro con la consejera Menor, ha destacado que “para avanzar hacia una sociedad verdaderamente libre e igualitaria, hay que romper con la normalización de todo tipo de comportamiento que constituya un acto de violencia hacia las mujeres; también en el ámbito digital”, ha señalado Taberna en alusión a la campaña impulsada por la Generalitat catalana y que con el lema 'Si parece violencia machista, es violencia machista' se centra este año en las violencias machistas digitales.

En este sentido el vicepresidente primero ha afirmado que la violencia digital hacia niñas y adolescentes es uno de los desafíos prioritarios del II Plan de Acción de Navarra para combatir la violencia machista, que recientemente ha sido presentado y abierto a aportaciones. “Será la nueva hoja de ruta del Ejecutivo foral para combatir la violencia contra las mujeres y seguirá poniéndo el foco en contrarrestar con información fidedigna y sensibilización los discursos negacionistas que invisibilizan esta violencia; se priorizará facilitar a estas mujeres el acceso a un trabajo y a vivienda para garantizar su autonomía económica, así como mejorar servicios de atención, entre otras medidas”, ha detallado Taberna.