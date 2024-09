La Filmoteca de Navarra acoge el ciclo de cine 'Proyectando Reinserción' los viernes 13, 20 y 27 de septiembre

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Navarra acogerá los próximos viernes 13, 20 y 27 de septiembre la cuarta edición del ciclo de cine 'Proyectando Reinserción', un programa de proyecciones organizado por el departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral a través de la Dirección General de Justicia con películas y coloquios, que este año se centran en la aplicación del enfoque de la justicia restaurativa fuera del sistema penal.

Este ciclo arranca el 13 de septiembre a las 19.30 horas con la proyección del documental estadounidense 'Beyond Right and Wrong: Stories of Justice and Forgiveness', que aborda la justicia restaurativa y el perdón a través de historias en las que las víctimas de conflictos armados en Israel, Palestina, Ruanda o Irlanda del Norte se reúnen con sus agresores para erradicar su odio. El documental recoge los encuentros entre agresores y víctimas quienes, a través del diálogo, la compasión y el activismo, crean un camino que les permite restaurarse. La película será presentada por Raúl Manzano, jefe de la Sección de Mediación y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra.

El viernes 20 de septiembre a las 19 horas se proyectará 'Un profeta', película francesa del año 2009, que trata sobre un joven de 19 años que es condenado a prisión por primera vez. A su llegada, el cabecilla de la banda de corsos que domina la prisión le encomienda una serie de 'misiones' que debe cumplir para hacerse más fuerte y ganarse la confianza del líder. Por su parte, la presentación de la película correrá a cargo de Elena Lacosta, jefa de la Sección de Reinserción del Ejecutivo foral.

La última proyección de este ciclo, el 27 de septiembre a las 19.30, será presentada por Jorge Ollero, director del Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra. El documental escogido para ese día es 'Todos nosotros', que recorre el mundo en busca de historias de ciudadanos audaces que logran que personas de diferentes creencias vivan juntas en armonía, reinventando las identidades culturales y religiosas para lograr una convivencia pacífica incluso en las más difíciles circunstancias, ha informado el Gobierno foral en una nota.