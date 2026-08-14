Finaliza la climatización de los centros de educación especial Andrés Muñoz y Torre Monreal

Imagen de un aula climatizada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dos centros educativos públicos de educación especial de Navarra, Andrés Muñoz Garde de Pamplona y Torre Monreal de Tudela, y las escuelas infantiles dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra cuentan ya con instalaciones climatizadas.

El Departamento que dirige Carlos Gimeno ha dado a conocer la finalización de diversas obras de instalación de sistemas de climatización desarrolladas en los últimos meses para "garantizar un óptimo clima al alumnado más vulnerable del sistema educativo", el correspondiente a los centros con alumnado con necesidades educativas especiales y del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años.

Así, en las escuelas infantiles Niño Jesús de Corella, Camino Oscoz, San Jorge y Santa Teresa de Pamplona la instalación de climatización ha finalizado y se están haciendo pruebas para su puesta en funcionamiento. Por su parte, las instalaciones en las escuelas infantiles de Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles están en ejecución y se prevé que puedan finalizar durante el mes de agosto, indican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Durante este mes de agosto además el Departamento de Educación está coordinando la redacción de varios proyectos de obras como son el nuevo edificio de Formación Profesional en Tudela y las ampliaciones del IESO de Castejón y del IESO El Cierzo de Ribaforada, donde ya se contempla la climatización de los nuevos espacios a construir.

PRUEBA PILOTO EN TUDELA

Asimismo, los servicios técnicos de Educación están llevando a cabo pruebas de confort interior con la instalación de ventiladores en diversas aulas de educación secundaria de Tudela, concretamente en el IES Benjamín de Tudela, IES Valle del Ebro y CIP ETI Central. Con los resultados de estos ensayos, el Departamento valorará la instalación de estos equipos, "que comprometen menos la instalación de electricidad de los centros y son más económicos y sostenibles".

Por otra parte, los ayuntamientos que fueron objeto de subvención para climatizar las aulas que alojan a diferentes estructuras de educación especial están ejecutando las obras correspondientes y se prevé que para el inicio de curso estén finalizadas. Así, por ejemplo, el Departamento de Educación ha preconcedido una subvención de 187.500 euros para la climatización de 15 aulas de educación especial de 14 colegios públicos (en el CP Buztintxuri está previsto climatizar dos aulas). Se trata de los colegios Bernart Etxepare, Hegoialde, Iturrama, Paderborn, Azpilagaña, Doña Mayor, Cardenal Ilundain, Sanduzelai, García Galdeano, San Jorge, Mendillorri, Lago de Mendillorri y Rotxapea. En Tudela la subvención asciende a 50.000 euros para 4 centros educativos.