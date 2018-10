'Flores', de Jorge Jácome, obtiene el Gran Premio a la mejor película en el Festival Punto de Vista

Publicado 11/03/2018 10:18:46 CET

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cinta 'Flores', dirigida por Jorge Jácome, ha sido galardonada con el Gran Premio a la Mejor Película en la edición de 2018 el Festival Punto de Vista, que se clausuró ayer sábado por la noche en Baluarte con la ceremonia de entrega de premios que estuvo presidida por la consejera de Cultura, Juventud y Deporte, Ana Herrera.

Nathaniel Dorsky ha sido designado mejor director por su película 'Elohim, or divine beings, the energy of light as creation', y 'Optimism', de Deborah Stratman, se ha llevado el galardón al mejor cortometraje, ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

El jurado oficial de la undécima edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, formado por Rebecca Baron, Fran Gayo, Paolo Moretti, Nicolás Pereda y Celine Browez, ha decidido entregar el Gran Premio Punto de Vista a la Mejor Película, dotado con 10.000 euros, a 'Flores' de Jorge Jácome, por tratarse de una cinta "post-apocalíptica y bucólica, inquietante y sensual, tradicional y futurista. La película mezcla elementos contradictorios y construye un universo poético y personal".

El Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección, dotado con 5.000 euros, ha sido para 'Elohim, or divine beings, the energy of light as creation' de Nathaniel Dorsky. El acta del jurado indica que "este premio supone el reconocimiento a toda una trayectoria singular y de compromiso irreductible, de fe inquebrantable en la imagen, una trayectoria que devuelve la experiencia del visionado en sala al lugar central que le corresponde, pocos directores logran como éste hacerte sentir que la película, sus películas, son un ser vivo que respira ante nuestros ojos".

El jurado ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, al film 'Optimism' de Deborah Stratman, de la que el jurado dice que es "ingeniosa, lúdica y elegante, esta película estimula y renueva la mirada y la escucha del espectador, a la vez que reflexiona sobre la intervención humana en la Tierra a lo largo del tiempo".

El Premio Especial del Público a la mejor película, dotado con 1.650 euros, ha sido para 'Young and beautiful', de Marina Lameiro, y el Premio de la Juventud a la Mejor Película, dotado con 1.500 euros, para 'Flores' de Jorge Jácome, por tratarse de una película que "reflexiona sobre una problemática ecológica y política esbozando tres posibles resultados. Otorga una importancia especial al tratamiento m á s sensorial, poético y sugerente. Naturaleza y civilización encuentran diálogo en la sinestesia del desastre".

El jurado ha concedido una mención especial a la dirección de la película 'O peixe', de Jonathas de Andrade , de la que dice en el fallo que "un enfoque aparentemente etnográfico se convierte en una experiencia cinematográfica inquietante y sorprendente, que evoca poderosamente un amplio espectro de emociones".

Por otra parte los miembros del Comité de Selección de la convocatoria de Proyecto X Films, Martin Pawley, Virginia García de Pino y Marta Selva, que han conocido los tres proyectos por escrito y luego en exposición pública realizada por sus autores, lacasinegra, Dostopos y Zazpi t'erdi, han decidido otorgar el Proyecto X Films a Zazpi T'erdi por su proyecto 'La vía flotante', por "la exploración propuesta sobre las señales de lo humano". El jurado reconoce además el "enorme esfuerzo e interés invertido por los colectivos participantes".